Paraatlet udfordrer Hjulmands mænd og Axelsen i priskapløb

Med to guldmedaljer ved de paralympiske lege har Tobias Thorning Jørgensen leveret nogle af de største danske sportspræstationer i 2021.

Det vurderer Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, som har sendt dressurrytteren ind i opløbet om den prestigefyldte pris som Årets Sportsnavn.

Det er de to sportsorganisationer, der i fællesskab står for kåringen. Onsdag har de offentliggjort de første 5 ud af i alt 15 nominerede.

Her figurerer Tobias Thorning Jørgensen ved siden af det mandlige fodboldlandshold, badmintonspilleren Viktor Axelsen, kajakroeren Emma Aastrand og banecykelparret Julie Leth/Amalie Dideriksen.

- Vi har endnu engang været begunstiget af mange store sportsoplevelser, siger Team Danmarks formand, Lars Krarup, i en pressemeddelelse.

- Selv om vi er et lille land, så leverer vores sportsstjerner igen og igen på øverste niveau.

- Det er ikke noget, vi må tage for givet, men noget vi skal værdsætte og hylde. Det er en stort set umulig opgave at rangere de mange præstationer overfor hinanden – ja, det er vel det, man kalder et luksusproblem, siger han.

Årets Sportsnavn er blevet kåret siden 1991, men prisen er endnu aldrig gået til en paraatlet.

21-årige Tobias Thorning Jørgensen lider af en sjælden form for muskelsvind, men hentede altså to gange PL-guld i Tokyo på ryggen af hesten Jolene Hill.

Vinderen bliver udråbt ved sportsgallaen Sport 2021 i Herning 8. januar. Sidste år var det banelandsholdet i 4000 meter holdforfølgelsesløb, som løb med prisen.