Patrick Olsen skifter fra AaB til AGF

Det er kun lidt mere end måned siden, at 26-årige Patrick Olsen forlængede kontrakten med AaB til 2023, men nu er han solgt til AGF.

- Jeg har fundet ro både i AaB og Aalborg, hvor jeg er glad for at være og på ingen måde har travlt med at komme videre fra, fastslog Patrick Olsen ellers 8. juli, da han gjorde kontrakten med nordjyderne længere.

Nu er tonen en anden efter at være skiftet til konkurrenterne lidt længere sydpå på en fem-årig aftale.

- Efter en god dialog med PC og David var jeg ikke i tvivl om, at det her er en fantastisk mulighed for mig, siger Patrick Olsen til klubbens hjemmeside.

- AGF havde en flot sæson sidste år, og jeg ser frem til at blive en del af et godt hold og bidrage til at bygge videre på den udvikling, som klubben er inde i.

- Jeg har været imponeret af den gejst og stærke vindermentalitet, AGF har vist, når jeg har mødt dem som modstander, og sådan er jeg også som spiller. Så på den måde synes jeg også, at det er et godt match, og jeg glæder mig meget til, at Ceres Park skal være min nye hjemmebane, og jeg kan ikke vente med at vise mig frem for tilhængerne i Aarhus, siger Olsen.

Her banker Patrick Olsen sig på sit nye klublogo...



Den offensive midtbanespiller nåede 40 kampe og ni mål for AaB, der hentede ham i Helsingør i juni 2019.

I AGF bliver han genforenet med træner David Nielsen, der også var hans træner i norske Strømsgodset, da han tilbage i 2014 var udlejet fra italienske Inter til den norske klub.

Siden gik karrieren også over Haugesund, franske Lens og schweiziske Grasshoppers, inden han vendte hjem til Danmark og Helsingør i 2017. Fra 2009 til 2013 blev det til 49 U-landskampe for spilleren, der nåede få kampe for Brøndbys Superliga-hold, inden han skiftede til udlandet.

Salget var ikke planlagt fra AaB's side.

- Patrick gjorde det godt for os i den forgangne sæson, og det lå ikke i kortene, at vi skulle tage afsked med ham nu, siger sportschef Inge Andre Olsen til klubbens hjemmeside

- Vi er dog af den overbevisning, at vi har modtaget et favorabelt tilbud, ligesom vi er trygge ved, at vi kan finde en kvalificeret erstatning for ham enten i den eksisterende trup eller via en tilgang udefra.

AaB har med salget opjusteret forventningerne til regnskabet med tre millioner kroner.

