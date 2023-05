Pelés forgyldte grav er nu åben for offentligheden

Pelés forgyldte grav åbnede mandag lokal tid for offentligheden i Brasilien.

Det sker seks måneder efter fodboldlegendens død 29. december 2022. Pelé døde 82 år gammel efter længere tids kamp mod kræft.

Den forgyldte grav kan findes på et mausoleum i byen Santos, som er i alt 14 etager høj. Foruden at huse Peles grav er stedet også at finde i Guinness Rekordbog.

Her kan besøgende fans se frem til at møde to gyldne statuer af O Rei, som betyder kongen.

Pelés jordiske rester hviler i en stor gylden gravhvælving udstillet i midten af et 200 kvadratmeter stort rum med kunstgræs på gulvet.

- Det overgik mine forventninger. Det er et virkelig smukt sted, siger Ronaldo Rodrigues, en 44-årig forretningsmand, der stod forrest i køen for at besøge graven sammen med sin kone.

- Jeg håber, at en masse turister vil komme forbi og lære lidt om Pelés historie, og hvordan han repræsenterede Santos, Brasilien og hele verden, siger Ronaldo Rodrigues.

Pelé huskes som en af verdens bedste fodboldspillere, og mange betragter ham som den største af alle.

Pelé var den helt store stjerne, da Brasilien vandt VM tre gange på 12 år - i 1958, 1962 og 1970.

Pelé var også med ved VM i 1966 og nåede i alt op på 12 mål ved sine fire VM-slutrunder. Kun Cristiano Ronaldo har med sine fem slutrunder deltaget ved flere VM-turneringer.

I perioden fra 1957 til 1971 spillede Pelé 92 landskampe, hvor det blev til 77 scoringer.