Pelés situation er forværret

Der er sket en forværring i tilstanden hos den brasilianske fodboldlegende Pelé, som i et stykke tid har været indlagt på Albert Einstein Hospital i São Paulo i hjemlandet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP melder hospitalet onsdag, at den kræftramte legendes nyrer og hjerte er blevet dårligere på det seneste.

82-årige Pelé er indlagt for at blive behandlet for sin kræftsygdom, men nu lider nyrer og hjertet altså også under det svækkede helbred.

Pelé regnes som en af historiens største fodboldspillere, og han er den eneste nogensinde, som har vundet VM tre gange.

Det gjorde han med Brasilien i henholdsvis 1958, 1962 og 1970.

For et par uger siden lød det fra flere medier, at Pelé ikke længere reagerede positivt på kemobehandlingen, og at han kun modtog lindrende behandling for kræft.

Det fik hans døtre til at afvise, at deres far var døende.

- Det er virkelig uretfærdigt, at de siger, han er på et terminalt stadie. Det er han ikke, tro os, sagde Flavia Arantes Nascimento ifølge AFP tidligere i december.

Søsteren Kely Arantes Nascimento medgiver, at Pelé 'er syg og gammel, men nu er han indlagt på grund af en lungeinfektion'.

- Og når han får det bedre, kommer han hjem. Vi siger ikke farvel på hospitalet, sagde hun.

Ifølge familien var Pelés indlæggelse et resultat af, at han var smittet med coronavirus for tre uger siden.

Han er dog fortsat indlagt, og bulletinerne fra hospitalet onsdag er altså ikke positive.

Brasilianeren spillede i det meste af sin karriere for Santos i hjemlandet, mens han også tørnede ud for New York Cosmos i et par sæsoner fra 1975.

I alt har Brasilien vundet VM fem gange.