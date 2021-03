Peter Møller: Qatar-debat illustrerer fodboldens kraft

Fodbolddirektøren i Dansk Boldspil-Union (DBU), Peter Møller, ser det som en styrke og ikke et irritationsmoment for fodbolden, at der pågår en offentlig debat om, hvorvidt det er moralsk forsvarligt at afholde en VM-slutrunde i Qatar, der kritiseres for ikke at overholde menneskerettighederne.

Debatten illustrerer, at fodbold har en større global gennemslagskraft end andre sportsgrene, mener han.

- Jeg synes, at det er rigtig fint, at fodbolden er en mulighed for at skabe forandringer. Der har været rigtig mange store sportsbegivenheder i Qatar, siden de fik tildelt VM-værtskabet i 2010.

- Men der har ikke været særlig meget snak om menneskerettigheder under VM i svømning, håndbold, cykling og atletik, men nu kommer fodbolden, og det viser fodboldens kraft, at vi snakker om menneskerettigheder nu.

- Det er kun positivt, at vi kan prøve at se, om vi kan påvirke tingene dernede, siger Peter Møller.

Fodbolddirektør Peter Møller rejste mandag med herrelandsholdet til Israel. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

DBU har via formand Jesper Møller tilkendegivet, at fodboldlandsholdet i tilfælde af kvalifikation vil møde op til VM og forsøge at påvirke Qatar på spørgsmål om menneskerettigheder frem for at boykotte slutrunden.

Også landstræner Kasper Hjulmand har deltaget i debatten om slutrunden i ørkenstaten. Han har blandt andet påpeget, at det ikke kun er en opgave for fodboldlandsholdet at overveje en boykot af VM i Qatar, men også en opgave for politikerne og erhvervslivet.

Fodbolddirektør Peter Møller forventer, at debatten vil pågå løbende frem til slutrunden, der spilles i november og december næste år.

- Selvfølgelig er det en sag, som også fylder noget på mit bord, når vi i DBU hele tiden bliver bedt os om at forholde os til den.

- Jeg synes, at DBU har lavet en fin strategi og har været hurtigt ude af startblokken ved at sætte fokus på en debat om forandringer. Jeg håber, at vi kan øge presset sammen med andre forbund og nationer frem mod slutrunden, siger han.

Selv om det hverken er DBU eller landsholdsspillerne, som har ønsket, at VM skal afholdes i Qatar, har han forståelse for, at spillerne også jævnligt skal forholde sig til en potentiel deltagelse ved den kontroversielle slutrunde.

- Jeg tror ikke, at det kommer til at forstyrre under landsholdssamlingerne, selv om spillerne bliver bedt om at forholde sig til det, for de er jo samlet for at spille fodbold.

- Men jeg tror heller ikke, at man kan pakke den debat væk. Debatten vil køre, selv hvis vi prøvede at afskærme spillerne, siger Peter Møller.

Mandag kunne landstræner Kasper Hjulmand fortælle, at man under den igangværende landsholdssamling vil snakke med spillerne om slutrunden i Qatar.

Ifølge en artikel fra The Guardian har tusindvis af gæstearbejdere mistet livet i landet, siden ørkenstaten tilbage i 2010 af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) blev tildelt VM-værtskabet.

De er døde i forbindelse med byggerierne af VM-stadioner og andre infrastrukturelle projekter med relation til sportsbegivenheden.

Løbende har forskellige medier, heriblandt Ekstra Bladet, løbende dokumenteret, hvordan gæstearbejderne har slavelignende arbejdsvilkår og levet under kummerlige forhold.