Phil Mickelson vinder majorturnering som den ældste nogensinde

Den 50-årige amerikanske golfspiller Phil Mickelson har søndag skrevet sig ind i sportens historie ved at vinde majorturneringen PGA Championship.

Mickelson er den ældste spiller til at vinde en af de fire største turneringer. Den hidtidige rekord har stået siden 1968, da amerikaneren Julius Boros i en alder af 48 år og fire måneder vandt PGA Championship.

- Det her er bare en ubeskrivelig følelse. Jeg troede på det, selv om alt talte imod det, siger Mickelson om sin ikoniske sejr ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg håber, at andre lader sig inspirere. Det kan godt være, at man skal arbejde med sit spil, men det er virkelig det hele værd.

Sejren er Mickelsons sjette i en majorturnering og den første, siden han vandt British Open i 2013.

Mickelson indledte søndagens runde ét slag bedre end landsmanden Brooks Koepka på andenpladsen og sikrede sig titlen med en samlet score på seks slag under par.

Det var to bedre end Brooks Koepka og Louis Oosthuizen fra Sydafrika, der deler andenpladsen.

Ingen af de to formåede dog at true Mickelson, som førte med fem slag med seks huller tilbage.

Mickelson, der ifølge nyhedsbureauet Reuters havde publikum bag sig, lavede to bogeys i træk på 13. og 14. hul, men efter en birdie på 16. hul var han tre slag foran, og så var det uden betydning, at han sluttede med endnu en bogey på 18. hul.

Sikkerhedsvagter placeret ved det afsluttende hul havde svært ved at kontrollere de mange tilskuere, der omkransede greenen og hyldede den venstrehåndede Mickelson ved konstant at råbe hans kælenavn, 'Lefty'.

- Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har oplevet noget lignende. Mange tak for det, sagde han, da han modtog trofæet for sejren.

Den 20-årige Rasmus Højgaard var eneste dansker i turneringen, men to dårlige runder lørdag og søndag betyder, at han slutter som nummer 79 blandt de 81 spillere, som klarede cuttet.