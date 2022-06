Platter-duo i indædt forsvar

Det kan godt være, at Sepp Blatter og Michel Platini er nogen skiderikker, og at de har misbrugt fodboldens penge, men de giver sig ikke uden kamp til det sidste. Nu slås de i retten i Bellinzona i Schweiz for at redde deres eftermæle.

Retssagen har kørt siden 8. juni, og sidste dag foran de tre dommere er på onsdag, hvor de begge får lov til at komme med en sidste kommentar. Der ventes dom i sagen 8. juli.

Lige nu er stillingen den, at statsanklager Thomas Hildbrand har krævet 86-årige Blatter og 66-årige Platini idømt en betinget fængselsstraf på et år og otte måneder samt en prøvetid på to år.

Blatter, som var FIFA-præsident fra 1998 til 2015, er blandt andet anklaget for bedrageri, underslæb og dokumentfalsk.

Michel Platini, UEFA-præsident og vicepræsident i FIFA fra 2007 til 2015, er anklaget for bedrageri, medskyldig i underslæb og uretmæssig tilegnelse af FIFA’s penge.

Hele sagen bunder i en overførsel på 15 millioner kroner fra Blatter til Platini i 2011. Blatter siger, det var løn for konsulentarbejde, som Platini havde udført som særlig rådgiver for ham selv og for FIFA fra 1998 til 2002. Sandheden er måske snarere, at det var betaling/bestikkelse for at få Platinis støtte til endnu et genvalg som præsident.

Ved valget som FIFA-præsident i 2011 blev Blatter udfordret af Mohamed bin Hammam fra Qatar. Blatter havde brug for de europæiske stemmer, og dem havde Platini godt styr på. Egentlig var det forventet, at Platini selv ville stille op mod Blatter, men den franske UEFA-præsident valgte at vente fire år mere. I stedet gik han med penge på lommen i brechen for Blatter.

Da Sepp Blatter endelig gik af som præsident for FIFA i 2015, lå det i kortene, at Michel Platini ville blive kåret som hans afløser. Sådan skulle det ikke gå.

Blatter havde problemer med vejrtrækningen den første retsdag, men har siden virket i vældigt humør. Foto: Arnd Wiegmann/Reuters

Forklaringen er den, at da schweizisk politi under ledelse af statsanklager Michael Lauber i maj 2015 stormede hotel Baur au Lac i Zürich og arresterede en lang række højtstående FIFA-folk, blev der samtidig sendt en styrke af sted til FIFA’s hovedkvarter på FIFA-strasse. Her beslaglagde politiet bunker af dokumenter og andet materiale.

Få dage efter politirazziaen, som i høj grad var styret af det amerikanske forbundspoliti, FBI, valgte Sepp Blatter selv at trække sig som præsident, og FIFA besluttede at en ny skulle vælges på en ekstraordinær kongres efter årsskiftet.

Platini blev udråbt som den stensikre kandidat, men Michael Lauber og hans efterforskere fandt i det omfattende materiale, som var blevet beslaglagt hos FIFA, den mistænkelige pengeoverførsel fra Blatter til Platini.

Fundet fik Michael Lauber til at rejse den straffesag mod Blatter og Platini, som nu endelig er nået frem til retten i Bellinzona.

Hos FIFA slog man dog til allerede i 2015 og udelukkede både Blatter og Platini fra al fodbold. Platinis drøm om at blive fodboldens førstemand visnede bort.

Platini erklærer sig uskyldig. Han hævder hårdnakket, at pengene var en tilbagedateret tillægsløn. Han forklarede i retten, at når han ikke tidligere havde rykket for at få udbetalt de mange millioner, skyldes det, at han aldrig tænkte på penge.

- Jeg har tjent mange penge, siden jeg var 17 år, så det var ikke rigtig noget, jeg gik særligt op i, sagde Platini foran de tre dommere.

I fredags sagde Sepp Blatter, at han fastholder sin uskyld. Han har i øvrigt virket i ganske fint humør. På et tidspunkt blev han spurgt, om sagen havde haft personlige konsekvenser for ham. Det havde den da. Han havde mistet en række af de æresdoktortitler, som universiteter rundt omkring i verden har udstyret ham med.

- Men jeg har dog stadig seks tilbage, sagde han med et skævt smil.

Platini sendte sin forsvarer i et modangreb under retssagen. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP/Ritxau Scanpix.

Michel Platini har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at han er udsat for et komplot. At det ikke var tilfældigt, at statsanklager Michael Lauber og hans efterforskere blandt de tusindvis af beslaglagte dokumenter lige præcis faldt over pengeoverførslen på de 15 millioner kroner fra Blatter.

Komplotmagerne er ifølge Platini selvsamme statsanklager Lauber samt Gianni Infantino, som højst overraskende kom ind fra højre i 2016 og satte sig tungt på præsidentposten i FIFA.

I retten i Bellinzona har Platini holdt fast i sin antagelse, og han fik måske en smule medhold, da den chefefterforsker, som i 2015 fandt pengeoverførslen fra Blatter til Platini, vidnede i sagen for en uge siden.

Efterforskeren hedder Olivier Thormann. Han hævdede i retten, at FIFA’s tidligere økonomidirektør, Markus Kattner, ved ransagningen 27. maj 2015 tippede ham om den kontroversielle betaling fra Blatter til Platini. Og det var den oplysning, der fik hele sagen til at rulle.

Olivier Thormanns forklaring fik Platinis forsvarer til at eksplodere. Han anklagede Thormann for at lyve for retten og lagde samtidig sag an imod ham. Endvidere forlangte forsvareren, at Markus Kattner straks blev indkaldt som vidne.

Det blev han i torsdags, og her forklarede Kattner, at han ikke havde tippet Thormann om betalingen. Kattner sagde, at han ikke i 2015 havde kommenteret nogen individuelle udbetalinger. Det var der ingen grund til, fordi han anså alle betalinger for at være lovlige. Altså en lille sejr til Platini.

Og så er vi tilbage ved Platinis angreb mod Infantino. De arbejdede sammen i mange år i UEFA. Platini som præsident og Infantino som generalsekretær og manden, der trillede med kuglerne, når der skulle trækkes lod til Champions League.

Da Infantino tiltrådte sit embede i FIFA, blev det afsløret, at han havde holdt en række hemmelige mødet med Michael Lauber og flere andre personer fra den schweiziske anklagemyndighed.

Møderne, som der ikke findes referater fra, har medført, at Lauber er blevet fyret, hvilket er en stor skandale i Schweiz.

Afsløringerne af de hemmelige møder mellem Lauber og Infantino har bestyrket Platini i troen på, at han er udsat for et komplot, og han har sat sine advokater i både Schweiz og Frankrig til at grave videre i sagen.

