Pogba understreger: Jeg er 1000 procent engageret

Manchester Uniteds midtbaneprofil Paul Pogba har fokus på klubben og ikke på at komme væk i en snarlig handel.

Det skriver han på Instagram, efter at franskmandens agent tidligere på ugen fortalte, at Pogba er utilfreds med sin situation i United.

- Jeg har altid kæmpet og vil altid kæmpe for Manchester United, mine holdkammerater og fansene. Bla bla er ikke vigtigt, skriver Pogba i et opslag.

Pogbas agent, Mino Raiola, lagde ikke fingre imellem, da han i et interview med den italienske sportsavis Tuttosport tirsdag fortalte om Pogbas fremtid.

- Jeg kan sige, at det er slut for Paul Pogba i Manchester United.

- Det er bedst at sige det tydeligt, se fremad og ikke miste tid ved at lede efter nogen at bebrejde. Paul er utilfreds hos Manchester United. Han kan ikke udtrykke sig, som han vil, og som det forventes af ham.

- Han har brug for et klubskifte. Han har brug for ny luft. Jeg tror, at den bedste løsning for begge parter er, at han bliver solgt i næste transfervindue, sagde Raiola med henvisning til næste sommervindue for handler.

Men ordlyden fra Pogba er en lidt anden.

- Fremtiden er langt væk. Det er dagen i dag, der gælder, og jeg er 1000 procent engageret.

-Der er klarhed om alt mellem klubben og mig, og det vil aldrig ændre sig. Når du ikke ved, hvad der foregår på de indre linjer, skal du ikke åbne munden, skriver han.

27-årige Pogba har kontrakt med Manchester United frem til sommeren 2022.