Polen har massiv respekt for hurtig svensk kontramaskine

Den 21-årige Real Sociedad-spiller Alexander Isak har været den helt store oplevelse hos Sverige ved den igangværende EM-slutrunde.

Det er ikke gået ubemærket hen hos det polske landshold, som onsdag aften skal forsøge at sætte en stopper for den kreative offensivspiller.

- Alexander Isak er en nøglespiller. Han er formentlig den bedste i Europa i kontraspillet, siger Polens landstræner, Paulo Sousa, ifølge svenske Fotbollskanalen.

- Han er utrolig hurtig og individuelt stærk, og han er god en mod en - og endda en mod tre, hvis han får plads, siger Sousa.

Alexander Isak, der i den seneste sæson scorede 17 kasser i La Liga, står hverken noteret for mål eller assister under EM, hvor Sverige da også kun har fået nettet til at blafre en enkelt gang.

Hans tryllerier har alligevel fået rygtebørsen til at gløde med historier om klubber, der er klar til at kaste store pengesummer efter det lysende talent.

- Isak er en fantastisk angriber. Han er virkelig god til at drible, og det er selvfølgelig et stort mål for os at stoppe ham, så han ikke får fart i sit spil, siger den polske midtbanespiller Mateusz Klich.

Efter de to første kampe ved EM står Polen med ét point og er sidst i sin gruppe. Ikke desto mindre kan nationen fortsat nå ottendedelsfinalen.

Men det kræver en sejr over Sverige, som lige nu ligger på førstepladsen i gruppe E.

- For os er det som en finale, siger Paulo Sousa, som erkender, at det bliver svært mod svenskerne.

- De spiller meget modent, forsvarer sig virkelig godt og ved, hvordan de skal udnytte kontrasituationerne.

- I år har de spillet syv kampe og har spillet én uafgjort. Resten har de vundet, og de holder næsten altid nullet, siger Sousa.

Opgøret mellem Sverige og Polen bliver sparket i gang i Sankt Petersborg klokken 18.00 dansk tid.