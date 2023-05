Politikere lod sig betale af Qatar

Parlamentarikere fra en lang række europæiske lande blev betalt af Qatars edderkop for at tale pænt om VM-værterne

Først var det en lang række politikere fra EU-parlamentet, der blev smurt af Qatar forud for VM. De fik ifølge anklagerne millioner af kroner for at tale godt om VM-værterne.

Sagen er døbt Qatargate. Den efterforskes fortsat af belgisk politi, og det er den største korruptionsskandale i EU i nyere tid.

Men den slutter ikke der. Den spreder sig.

Første oktober sidste år, blot halvanden måned før Qatar spillede åbningskamp mod Ecuador, fløj 12 politikere fra syv europæiske lande ind til Doha. På businessclass.

De følgende fire dage boede de på det luksuriøse hotel Ritz Carlton, hvor værelsespriserne svinger fra 2000 til 9000 kroner pr. nat.

Alt blev betalt af Qatar. Det fremgår af dokumenter fra det britiske parlament.

Vi har at gøre med en 'ludertur'. Noget for noget.

Værterne ved besøget var Qatars arbejdsminister Ali Al Marri og en lokal menneskerettighedsorganisation, NHRC. Sjovt nok er både Al Marri og NHRC, som Al Marri tidligere stod i spidsen for i ti år, blandt de hovedanklagede i korruptionsballaden i EU i Bruxelles.

Og der er mange lighedspunkter mellem Qatargate og besøget af 12 europæiske politikere. Det handlede om at få dem til at sige noget positivt om Qatar, således af kritikken frem mod VM kunne blive dæmpet. Det lykkedes fint.

I delegationen var den irske senator, Gerard Graughwell, og Lord Quarban Hussain fra det britiske overhus. De leverede i den grad varen. Intet smører så godt som et gratis ophold på første klasse.

Lord Qurban Hussain fra det britiske overhus var med på 'luderturen' til Qatar. Foto: Privat

Gerard Graughwell får i øjeblikket varmet ørerne i det irske parlament, hvor lovfortolkere mener, at rejser betalt af Qatars regering ikke er en del af det politiske arbejde.

Men Qatar kan ikke klage. De fik præcis, hvad de havde betalt for, da Graughwell stillede op til et større interview i avisen The Peninsula, som er ejet af en halvbror til Qatars emir.

Under sit ophold i Qatar havde Graughwell fundet ud af, at antallet af døde migrantarbejdere var stærkt overdrevne.

- Man siger hjemme i Storbritannien og Irland, at hundredvis af migrantarbejdere er døde på grund af dårlige forhold. Men det er ikke rigtigt, sagde han til avisen.

Graughwell mente, at kun 50 migrantarbejdere var døde, og at godt 6000 var kommet til skade, siden Qatar i 2010 fik tildelt VM-slutrunden. Altså langt fra de mange tusinde døde, som menneskerettighedsorganisationer er nået frem til.

Der er stor forskel på virkeligheden i Qatar, her 18 migrantarbejdere stuvet sammen i et rum, og så det glansbillede de europæiske politikere tegner efter deres betalte ophold hos VM-værterne. Foto: Lars Poulsen

Den irske parlamentariker fik i The Peninsula støtte fra den italienske parlamentariker Giuseppe Auddino, der fremhævede de mange reformer, som Qatar har vedtaget. Blandt andet om minimumslønninger, som er 1800 kroner om måneden. Men ikke et ord om de mange migrantarbejdere, som ikke havde fået udbetalt deres løn eller om de deportationer, som fandt sted, netop mens de 12 politikere var på besøg i landet.

Den engelske Lord Hussain kvitterede for besøget, da han tog ordet i en debat i Overhuset i London 24. november, mens VM var i fuld gang.

- Vi noterede os indførelsen af ​​en mindsteløn for udenlandsk arbejdskraft oven i fri bolig, herunder belysning, varme og tre gange dagligt tilberedt mad. Som jeg har beregnet, virker Qatars mindsteløn en anelse bedre end Storbritanniens efter at have betalt for leveomkostninger og mad.

- Vi besøgte et enormt boligkompleks for 60.000 arbejdere i Doha med læge- og sportsfaciliteter på stedet. Indkvarteringen er ikke femstjernet, men vi anså den for god nok til, at enhver af os kunne bo der.

Det er udtalelser, der må have vakt jubel hos sheikerne i Doha. Men næppe hos de tusindvis af migrantarbejdere, som lever i usle barakker, uden belysning og aircondition og uden tilberedt mad tre gange om dagen.

De 12 politikere på turen med alt betalt til Doha kommer fra Finland, Frankrig, Italien, Rumænien, Serbien, Irland og England.

Bagmanden

Ifølge den belgiske anklagemyndighed er Qatars arbejdsminister Ali Al Marri den egentlige bagmand bag Qatargate, som har sendt rystelser gennem EU-parlamentet.

Græske og belgiske medier har fået fingre i arrestordren på grækeren Eva Kaili, som, indtil hun blev anholdt i december, var vicepræsident i EU-parlamentet. Af dokumenterne fremgår det, at korruptionssagen omhandler adskillige millioner euro, altså langt mere end de 1,5 millioner euro, 11 millioner kroner, som hidtil er blevet beslaglagt hos Eva Kaili og sagens øvrige hovedpersoner.

Eva Kaili har også været på besøg hos Al Marri i Qatar. Foto: Ritzau Scanpix

Kort fortalt handler skandalen om, at Qatar skulle have betalt mange penge til EU-parlamentarikere mod til gengæld at få god omtale frem mod VM-slutrunden i fodbold i november-december. Parlamentarikerne skulle blandt andet rose Qatar for at have forbedret forholdene for migrantarbejderne og samtidig nedtone de mange dødsfald.

Ifølge arrestordren blev affæren orkestreret af Al Marri. Hans kontakt i Bruxelles var italieneren Pier Antonio Panzeri, som har erkendt at have ledet en kriminel organisation.

Panzeris assistent, Francesco Giorgi, bor sammen med førnævnte Eva Kaili, og de 1,5 millioner euro, som hidtil er blevet beslaglagt, er fundet hos netop Panzeri, Kaili og Giorgi.

De mange penge skulle ifølge arrestordren komme fra Qatar.

Bare fem uger før VM i Qatar blev fløjtet i gang, mødtes Antonio Panzeri således med arbejdsminister Al Marri i en suite på fjerde etage på luksushotellet Steigenberger i Bruxelles.

Datoen var 10. oktober 2022, og overvågningsbilleder fra hotellet viser, at Panzeri, tidligere mangeårigt medlem af EU-parlamentet, var i selskab med Francesco Giorgi, som havde sin lille datter med i en klapvogn.

Italienske og belgiske medier har beskrevet situationen, og med hjælp fra kilder hos den belgiske anklagemyndighed hedder det, at Antonio Panzeri ankom til hotellet med en slank taske, men at den bulede ud, da han forlod Steigenberger. Det samme gjorde sig gældende for Francesco Giorgi.

Annonce:

Overvågningsbilleder fra Hotel Steigenberger 10. oktober 2022 viser flere af sagens hovedpersoner bære kufferter frem og tilbage. Foto: Politiet

Det viser sig, at Panzeri, Giorgi og arbejdsminister Al Marri er gamle bekendte. Allerede i 2018 mødtes de i Qatar. På det tidspunkt var Al Marri leder af menneskerettighedsorganisationen NHRC. Panzeri, som sad i EU-parlamentet i mange år frem til valget i 2019, brugte sin indflydelse til at åbne døre i Bruxelles for Al Marri.

Mens Qatars regering afviser alle anklager, har Panzeri indgået en aftale med anklagemyndigheden. Han vil fortælle alt om Qatargate mod til gengæld selv at få en lavere straf.

Han erkender, at han har været leder af en kriminel organisation. Han vil fortælle, hvilke lande, herunder Qatar, der har betalt ham penge for at påvirke den politiske stemning i EU-parlamentet. Han vil også sætte navne på de personer, han selv har bestukket.

I flere år har der været konferencer i Qatar, hvor en lang række europaparlamentarikere stillede op. Rejsen på business class og ophold på femstjernede hoteller blev betalt af Qatar. Det glemte parlamentarikerne dog at oplyse til parlamentet.

Flere af dem var på talerstolen ved konferencerne, hvor de roste Qatar for at have indført reformer.

Sagens hovedpersoner, bortset fra Al Marri, sidder i dag alle i husarrest iført fodlænke i Belgien, mens de venter på, at sagen kommer for retten.

