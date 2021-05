Politisk aftale åbner for storskærmsfester til EM i fodbold

Når EM i fodbold skydes i gang om tre uger er håbet, at der rundt om i landet kan afholdes en række storskærmsfester.

Der har dog været stor usikkerhed om, hvorvidt arrangementerne kan gennemføres på grund af de nuværende forsamlingsrestriktioner.

Den politiske aftale, der natten til tirsdag blev indgået mellem regeringen og en række partier, åbner dog mulighed for, at danskerne kan samles om storskærme for at se fodbold.

De ni aftalepartier er nået til enighed om at lempe en række forsamlings-restriktioner, der ellers er planlagt til 1. juli, før tid, når det gælder fanzone-arrangementer i København.

Det betyder, at sektioneringskravet for stående publikum ved udendørs-arrangementer i hovedstaden hæves til 500.

Samtidig lempes arealkravet til to kvadratmeter. Det betyder, at der skal være afsat minimum to kvadratmeter til hver person, der gæster de mulige fanzone-fester under EM.

I København er der planlagt storskærmsarrangementer ved Ofelia Beach samt Rådhuspladsen og ved Øksnehallen.

I genåbningsaftalen nævner partierne specifikt fanzone-arrangementer i København, men ikke arrangementer i resten af landet.

EM skydes i gang 11. juni og foregår over en måned. København er blandt de 11 værtsbyer.