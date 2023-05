Præsident bakker op om Real Madrids stjernespiller

Brasiliens præsident, Lula, bakker op om Vinicius og opfordrer Fifa og La Liga til handling efter anklager om racisme mod spilleren søndag.

- Jeg vil gerne udtrykke min solidaritet med vores brasilianske spiller, en fattig dreng som har fået succes i livet og potentielt er på vej til at blive en af de bedste spillere i verden ... Han bliver angrebet på ethvert stadion, han spiller på, siger Luiz Inacio Lula da Silva - kaldet Lula - på et pressemøde ifølge Reuters.

- Det er vigtigt, at Fifa, den spanske liga og ligaer i andre lande tager handling, for vi kan ikke tillade fascisme og racisme at dominere på fodboldstadioner.

Vinicius Junior, Real Madrids stjernekantspiller fra Brasilien, blev ifølge ham selv søndag igen udsat for racistiske tilråb på banen under kampen mod Valencia.

Selv tog han sent søndag aften bladet fra munden og talte ud om kampen mod Valencia.

Annonce:

- Det var hverken første, anden eller tredje gang. Racisme er normalt i La Liga, skrev brasilianeren på Instagram.

- Ligaen synes, det er normalt, fodboldforbundet gør det samme, og modstandere opfordrer til det.

Vinicius Junior har flere gange tidligere været udsat for racisme i La Liga.

Men præsidenten for La Liga, Javier Tebas, gav søndag ikke meget for kommentarerne fra Vinicius.

- Før du kritiserer og fornærmer La Liga, bør du læse op på tingene, Vinicius. Lad ikke dig selv blive manipuleret, og vær sikker på, at du forstår andres kompetencer og det arbejde, vi har lavet sammen, skriver han på det sociale medie Twitter ifølge det spanske medie Sport.

Samtidig anklager præsidenten Vinicius for ikke at have mødt op til to separate møder, der tilsyneladende skulle handle om problemet.

Kommentarerne fra præsidenten faldt ikke i god jord hos Vinicius.

Annonce:

- Endnu en gang angriber præsidenten for La Liga mig på sociale medier i stedet for at kritisere racister, skriver han på Twitter ifølge Sport.

- Din ligas image er såret ... Jeg er ikke din ven, som du kan snakke om racisme med. Jeg vil have handling og straf, skriver Vinicius.

La Liga har ifølge Reuters sagt, at man vil indlede en undersøgelse af situationen, som også ifølge flere Real Madrid-spillere handlede om, at Vinicius Junior blev udsat for racisme.