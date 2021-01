Presset stiger: Ingen plan B

Verdens bedste sportsudøvere kan stadig regne med, at de skal kæmpe om olympisk metal i Tokyo til sommer.

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, har i hvert fald svært ved at forestille sig, at de udskudte lege må rykkes igen eller helt aflyses på grund af coronapandemien.

Det siger han torsdag til japanske Kyodo News ifølge AFP.

- I øjeblikket har vi ingen som helst grund til at tro, at de olympiske lege i Tokyo ikke vil gå i gang 23. juli.

- Derfor har vi ikke nogen plan B, for vi er fuldt ud opsat på at gennemføre legene på forsvarlig og succesfuld vis, siger Thomas Bach.

Med kun lidt over seks måneder til OL hersker coronapandemien stadig kloden over. Selv om flere og flere lande ruller vaccinationsprogrammer ud, er det stadig forbundet med stor usikkerhed at spå om, hvordan den globale coronasituation ser ud til sommer.

En måling offentliggjort for ti dage siden viste også, at den japanske befolkning er yderst OL-skeptisk. Cirka 80 procent ønskede, at OL enten blev udskudt igen eller helt blev aflyst.

Thomas Bach slår fast, at sikkerheden har højeste prioritet, og at det derfor er nødvendigt at være 'fleksibel og klar til at lave ofringer'.

Tidligere på ugen kaldte en af topfigurerne i planlægningen af OL i London i 2012 det for usandsynligt, at OL i Tokyo kan afvikles som planlagt.

Til BBC sagde Keith Mills følgende:

- Hvis jeg var arrangør af OL i Tokyo, og det er jeg heldigvis ikke, så ville jeg begynde at planlægge en aflysning.

- Jeg er sikker på, at de har planer om en aflysning. Men jeg tror, at de vil vente til allersidste øjeblik, hvis nu situationen skulle forbedre sig drastisk, og hvis vaccineudrulningen tager fart, sagde den tidligere OL-planlægger.

Laver frækt bud på Eriksen

Svinedyr FCK-manøvre: Nu gør de regningen op

De skal redde Brøndbys fremtid

FCK får baghjul i Bruun-kapløb