Pryglet i Danmark: - Det er mit ansvar

Moldovas landstræner, italieneren Roberto Bordin, er skuffet og forundret over, at søndagens dyst mod Danmark kunne ende så skidt, som den gjorde set med moldoviske briller.

Da Danmark først fik prikket hul på målbylden, væltede scoringerne ind, og værterne vandt 8-0 efter en pauseføring på 5-0. Senere fulgte yderligere tre mål imod i anden halvleg, og bunden var nået.

Det var Moldovas største nederlag nogensinde.

- Det er åbenlyst, at vi skulle have vist større stolthed for at kunne kæmpe med mod et så godt hold. Vi skulle have prøvet at spille vores eget spil noget mere.

- Det lykkedes vi bedre med i anden halvleg, men der var vi allerede bagud med 0-6, siger Roberto Bordin.

De danske spillere gjorde nærmest, hvad der passede dem mod de Moldova. Foto: Lars Poulsen

Flere gange var han rasende på sine spillere i løbet af første halvleg, mens han i anden halvleg havde en mere afslappet stil på sidelinjen. Italieneren tager selv sin del af ansvaret for den store lussing.

- Efter sådan en svær kamp er det svært at sige noget. Vi forventede ikke, at vi ville levere sådan en indsats. Det er mit ansvar, for jeg formåede ikke at give de rigtige instruktioner, så spillerne kunne spille på en ordentlig måde, siger landstræneren.

Nederlaget kunne formentlig sagtens være blevet større, hvis Danmark havde haft brug for at score flere mål. Eller hvis Danmark havde spillet med A-kæden.

En af de få vellykkede forsvarsaktioner fra Moldova. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Danmark havde nemlig skiftet alle markspillere ud i startopstillingen sammenlignet med seneste landskamp mod Israel, men Moldovas landstræner vil ikke høre tale om, at det danske hold skulle være dårligere af den grund.

- Danmark har mange andre dygtige spillere end Martin Braithwaite og Christian Eriksen. Deres spillere kommer stadig fra klubber i Spanien, Italien og England, så det gjorde ikke en forskel, at de havde skiftet ud, siger Roberto Bordin.

Moldova skal forsøge at revanchere det grelle nederlag på onsdag. Her får holdet besøg af Israel.

