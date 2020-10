PSG-præsident frikendt i spektakulær korruptionssag

Retten i schweiziske Bellinzona frikendte i dag Nasser Al-Khelaifi, præsident for den franske storklub PSG i en spektakulær korruptionssag.

Al-Khelaifi var anklaget i en sag, som undervejs har sendt rystelser under hele den internationale fodboldverden, herunder også UEFA og VM i Qatar.

Domstolen i Bellinzona har de seneste måneder behandlet korruptionssagen mod Al-Khelaifi og FIFA’s tidligere generalsekretær, Jerome Valcke.

Da anklagemyndigheden sluttede sin bevisførelse, var det med krav om tre års fængsel til Jerome Valcke og to år og fire måneders fængsel til Nasser Al-Khelaifi. En tredje person i sagen, den græske forretningsmand Dinos Deris, blev krævet idømt to et halvt års fængsel.

Så langt ville dommerne dog langt fra gå. Al-Khelaifi slap helt, mens Valcke blev idømt 120 dages betinget fængsel. Endnu engang har det schweiziske justitsvæsen vist sig at være meget venligt over for fodboldens fyrster. Anderledes er det gået i USA, hvor en række FIFA-ledere er blevet idømt lange fængselsstraffe i sager, der minder meget om Al-Khelaifi-affæren.

I en udtalelse siger PSG-præsidenten:

- Dagens dom er en total frifindelse. Den genskaber min tro på retssystemet og en retfærdig rettergang. Det sker efter fire års grundløse påstande, fiktive anklager og konstante tilsvininger af mit omdømme.

Valcke, i midten, slap med 120 dages betinget fængsel. Foto: Arnd Wiegmann/Ritzau Scanpix.

Nasser al-Khelaifi fra Qatar er en af de mest indflydelsesrige personer i international fodbold. Foruden præsidentposten i PSG sidder han i UEFA’s eksekutivkomite på et mandat fra ECA, som er sammenslutningen af europæiske klubber.

Men Al-Khelaifi er meget mere end det. Han er også formand for den Qatar-ejede BeIN Media Group, som i stor stil opkøber TV-rettigheder til VM-slutrunder og alverdens andre fodboldturneringer. Desuden er han tennismakker med Qatars emir, som han tilbage i 2010 hjalp med at sikre VM-slutrunden i 2022.

Som nævnt har sagen været en voldsom belastning for FIFA. Det fik vi bevis for allerede ved årsskiftet, hvor FIFA blev orienteret om, at den schweiziske anklagemyndighed ville rejse en straffesag mod Al-Khelaifi og Valcke.

Det fik i slutningen af januar FIFA til at reagere. I en skriftlig meddelelse til anklagemyndigheden meddelte FIFA, at der var indgået en uspecificeret, ’mindelig aftale’ med Al-Khelaifi.

Med andre ord fredede FIFA i al hemmelighed Al-Khelaifi. Og hvorfor nu det? Et bud er, at det hænger sammen med Qatars VM i 2022. Da sagen blev rejst i 2017, sagde FIFA’s generalsekretær, Fatma Samoura, at hun så sandelig håbede, at det ikke ville få konsekvenser for Qatars VM.

I følge den engelske avis, The Times, som citerede anonyme kilder, har Al-Khelaifi betalt FIFA mere end syv millioner kroner for at slippe ud af sagen.

Al-Khelaifi var i Bellinzona tiltalt for at have tilskyndet Jerome Valcke til at begå kriminelle handlinger mod til gengæld at få TV-rettighederne i Nordafrika og Mellemøsten til VM-slutrunderne fra 2018 til 2030.

Jerome Valcke var tiltalt for at have modtaget bestikkelse, og grækeren Dinos Deris var tiltalt for det samme forhold som Al-Khelaifi samt for at have bestukket Jerome Valcke med godt ni millioner kroner. Det var betaling for TV-rettighederne til Grækenland og Italien.

Offentligheden blev informeret om sagen i marts 2017, da politiet i Schweiz, Italien, Frankrig, Spanien og Grækenland samlet gik i aktion og ransagede ejendomme, kontorer og TV-stationer med forbindelse til BeIn Media.

En af de mere spektakulære aktioner fandt sted på Sardinien, hvor det italienske politi beslaglagde en villa med swimmingpool, syv værelser og syv badeværelser. Tiltalen gik på, at den godt 50 millioner dyre ejendom, Villa Bianca i Porto Cervo, er brugt som korruption i forbindelse med FIFA’s salg af TV-rettigheder.

Dem omstridte villa på Sardinien, som Valcke benyttede gratis. Foto: Ritzau Scanpix.

Al-Khelaifi købte villaen og stillede den gratis til rådighed for Jerome Valcke. Et arrangement som stod på i 18 måneder, indtil Valcke blev fyret fra FIFA. Ifølge anklageskriftet sparede Valcke 13,5 millioner kroner i leje for den eksklusive villa.

Anklageren i sagen, Joël Pahud, sagde i sine afsluttende bemærkninger, at Al-Khelaifi havde trampet på elementære etiske regler. Desuden havde han handlet af grådighed på vegne af BeIn Media, og han havde udvist foragt for retten. Men det var altså ikke nok til at få ham dømt.

Nasser Al-Khelaifi mødte ikke selv frem til domsafsigelsen. På grund af corona-pandemien havde han fået lov til at udeblive.

Måtte sælge sin yacht og konens juveler

Penge forsvinder hurtigt mellem hænderne på franskmanden Jerome Valcke. Den tidligere magtfulde generalsekretær i FIFA sagde ved indledningen til retssagen i Bellinzona, at han havde svært ondt i økonomien.

Således fortalte han, at det havde været nødvendigt at sælge sin yacht og familiens juveler.

Valcke blev fyret fra FIFA i 2015 og udelukket fra al fodbold i 10 år. Det skete, da det blev afsløret, at han sammen med daværende FIFA-præsident Sepp Blatter og finansdirektør Markus Kattner uretmæssigt havde fået udbetalt godt 500 millioner kroner i forskellige former for bonusser i perioden fra 2010 til 2015.

Heraf havde Valcke alene fået omkring 150 millioner kroner. Men de penge er åbenbart pist forsvundet.

I retten sagde Valcke:

– Uden arbejde og med en familie kan jeg forsikre jer om, at penge hurtigt brænder op. Jeg har ikke kunnet åbne en bankkonto i Europa siden 2017. Derfor har jeg været nødt til at lade mig skille, så min kone kunne åbne en.

60-årige Jerome Valcke bor i dag med sin familie i Spanien. Han fortalte retten, at han er ved at åbne et landbrugsprojekt i et land, han ikke ville nævne ved navn. Han sagde også, at to eller tre andre forsøg på en frisk start var blevet stoppet efter indgriben fra FIFA.

Sagens anklager, Joël Pahud, var dog ikke overbevist om, at Valcke var uden mønt. I hvert fald sagde Pahud, at Valckes forklaring om en desperat personlig økonomisk situation ikke var overbevisende.

Sagens anden hovedperson, Nasser Al-Khelaifi suger under ingen omstændigheder på labben. I stedet nærmest vælter han sig i penge. Som præsident for BeIn og PSG og med bijob i blandt andet UEFA, menes han at hente mellem 100 og 160 millioner kroner årligt i indtægt. Og det er endda sikkert konservativt sat.

