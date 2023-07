Qatar-gate er kun toppen af isbjerget

Qatar slog døren ind til EU og formåede at bestikke en lang række parlamentarikere i Bruxelles til at fortælle rosenrøde historier om migrantarbejdernes levevilkår frem mod VM sidste år.

Den største korruptionsskandale i EU’s historie er Qatargate blevet kaldt. Mindre kan ikke gøre det.

Belgisk politi efterforsker stadig affæren, der tog sin begyndelse for et år siden, da politiet i Italien og Grækenland henvendte sig til deres belgiske kolleger med alarmende meldinger om råddenskab blandt flere fremtrædende EU-parlamentarikere.

Men Qatargate kan blot være toppen af isbjerget. Det fremgår af en dugfrisk rapport på 50 sider, som den socialdemokratiske gruppe i EU-parlamentet har fået udarbejdet af tre uafhængige eksperter.

Det er italienske, belgiske og græske medlemmer af den socialdemokratiske gruppe, som også tæller danske socialdemokrater, der er under anklage for at have modtaget millioner af kroner i bestikkelse af Qatar.

Så sent som i sidste uge blev der foretaget nye ransagninger hos en flere af sagens hovedpersoner. Det gælder blandt andet den tidligere vicepræsident i EU-parlamentet, græske Eva Kaili. Hendes tre besiddelser i Grækenland blev gået efter i sømmene af belgisk og græsk politi.

Eva Kaili sammen med Qatars arbejdsminister, Ali Al Marri, som af belgisk politi mistænkes for at være manden, der har leveret pengene. Foto: Ritzau Scanpix

Tidligere på måneden ransagede belgisk politi ifølge mediet Politico to kontorer i EU-parlamentets Altiero Spinelli-bygning. Kontorerne tilhører det italienske MEP, Andrea Cozzolino og hans belgiske kollega, Marc Tarabella.

Andrea Cozzolino har fået sit kontor ransaget. Foto: Ritzau Scanpix

I rapporten fra den socialdemokratiske EU-gruppe, en rapport som Ekstra Bladet er i besiddelse af, hedder det, at fremmede staters brug af bestikkelse for at opnå politiske mål er en helt ny form for lobbyisme.

’Anklagerne i Qatargate handler ikke kun om potentielle brud på EU’s regler og standarder, men også om kriminelle handlinger’, står der i rapporten, hvor det også slås fast, at EU mangler et værn over for fremmede staters regeringer.

Niels Fuglsang, som er dansk medlem af EU’s socialdemokratiske gruppe, har været blandt initiativtagerne til rapporten.

- Vi har været centrum for korruptionsskandalen, og vi er rystede over det, der er sket. Formålet har været at finde ud af, hvordan det her kunne ske og om reglerne er gode nok til at sikre, at sådan noget ikke opstår igen. Det er en form for selvransagelse.

- Jeg hæfter mig ved, at eksperterne bag rapporten foreslår, at man gør det obligatorisk at registrere møder med lobbyister. Det er det ikke i dag. Det skal gælde både for private firmaer og med repræsentanter for fremmede stater. Det sidste er ret afgørende i den her situation.

Niels Fuglsang vil have ryddet op i korruptionssagen i EU-parlamentet. Foto: Privat

- Hvis vi kigger på vores regler, har vi ikke været opmærksomme på det her med fremmede stater. Qatar lobbyede for, at vi ikke skulle være kritiske frem mod VM, og så ønskede de også at få lempet visumreglerne til EU for deres borgere.

- Et andet område, som eksperterne har kig på, er reglerne for bijob. De foreslår, at man ikke må have bijob, som går ud på at lave lobbyarbejde i parlamentet. I dag må man have alle mulige bijobs. Der er langt ude. At man både kan være medlem af parlamentet og samtidig drive lobbyvirksomhed samme sted, siger Niels Fuglsang.

Han henviser blandt andet til det polske EU-parlamentsmedlem, Radoslaw Sikorski. Han sidder i bestyrelsen for en årlig konference, som er organiseret af De Forenede Arabiske Emirater. Det får han 680.000 kroner for om året. Det har polske og hollandske aviser afsløret. Polakken, som er tidligere udenrigsminister, forsvarer sig med, at han aldrig har stemt anderledes end sin gruppe i EU i forhold til Emiraterne og Saudi-Arabien, som er er Emiraternes allierede.

- Men det er en glidebane at få penge fra fremmede magter. Det er ikke særlig troværdigt for mig. Den slags bijobs skal man ikke kunne have, siger Niels Fuglsang.

Har overtaget efter korruptionssigtet

Sidste efterår røg Niels Fuglsang i verbal karambolage med sin belgiske partifælle Marc Tarabella. Sammen med andre argumenterede Fuglsang for, at gruppen skulle lave en kritisk udtalelse om Qatar før VM-slutrunden.

Det var der så andre, der var uenige i. Det er præcis de personer, som er under efterforskning i dag for at have modtaget kufferter fulde af kontanter fra Qatar. Blandt dem Marc Tarabella, som ellers længe var en af de største kritikere af VM i Qatar.

Marc Tarabella er mistænkt for at have modtaget en million kroner fra Qatar. Foto: Ritzau Scanpix

I 2014 holdt Tarabella en voldsom tale i EU-parlamentet, hvor han angreb Qatar for brud på menneskerettighederne og for de mange døde migrantarbejdere. Han gik så langt som til at foreslå, at man skulle tage VM fra Qatar.

Men da vi nærmere os slutrunden, fik piben en anden lyd. Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, blev Tarabella nærmest ambassadør for Qatars VM. I en rapport fra sidste efterår fra Qatars arbejdsministerium skamroste Tarabella forholdene i landet, og han opfordrede alle fodboldfans til at tage til slutrunden.

Tarabella er anklaget for at have modtaget godt og vel en million kroner i bestikkelse.

Og han arbejdede for pengene. For da Niels Fuglsang foreslog den kritiske udtalelse, fik Tarabella vendt stemningen, og derfor besluttede gruppen at afvise den kritiske udtalelse.

I dag er tingene vendt på hovedet. Marc Tarabella er blevet fjernet som næstformand i EU-parlamentets delegation for Den Arabiske Halvø. Den plads har Niels Fuglsang overtaget.

Efterforskningsleder udskiftet

Samtidig med at det belgiske politi har foretaget nye ransagninger i Qatargate, er korruptionsskandalens chefefterforsker, Michel Claise, blevet fjernet fra sagen.

Årsagen er en interessekonflikt. Michel Claises søn, Nicolas Claise driver et cannabisfirma sammen med Ugo Lemaire, som er søn af den belgiske EU-parlamentariker Maria Arena, som spiller en mindre rolle i Qatargate.

Marie Arena er en af de mange EU-politikere, som har været på gratis ophold i Qatar. Fly, luksushotel og alt andet betalt. Men hun glemte at oplyse det til parlamentet. Da det blev opdaget, gav hun sine medarbejdere skylden. Sådan kan det gå.

Sagen er altså nok til at Michel Claise har måttet forlade Qatargate og overlade chefefterforskerrollen til Aurélie Dejaiffe, som har været med på sagen fra begyndelsen sidste sommer.

