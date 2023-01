Qatar var en slavestat men så ...

Fagforeningsboss har også modtaget et større beløb i kontanter i den historiske korruptionsskandale, som har ramt Europa-Parlamentet

Qatar-gate, som sender rystelser gennem Europa-Parlamentet, involverer også lederen af en international fagforening, der i mange år var stærkt kritisk over for VM-værterne, men som endte med at rose sheikerne.

Italieneren Luca Visentini er generalsekretær for ITUC, International Trade Union Confederation. Eller det vil sige, at lige nu er han suspenderet. Det er sket, efter at rumaflytning og videoovervågning har afsløret, at han i efteråret modtog 350.000 kroner i kontanter fra en af Qatar-gates absolutte hovedpersoner.

ITUC, som repræsenterer 180 millioner arbejdere verden over, var i mange år blandt de hårdeste kritikere af Qatar.

Hård i filten

Således kaldte ITUC tidligere Qatar for en slavenation, hvor migrantarbejderne lever under apartheidlignende forhold. I rapporter anslog ITUC, at op mod 7000 migrantarbejdere ville dø inden den første kamp ved VM. ITUC var hård i filten.

Men det seneste års tid blev tonen ændret. ITUC brugte det meste af 2022 på at rose fremskridtene i Qatar. Nu var dødstallene også stærkt overdrevne. Den greb myndighederne i Qatar, og i juni sidste år offentliggjorde arbejdsministeriet i Doha en video, hvor ITUC's daværende generalsekretær Sharon Burrow roste reformerne og sagde, at migrantarbejderne kan opnå retfærdighed i Qatar.

Luca Visentini, som siden 2015 har været generalsekretær for ITUC's europæiske afdeling, og som i december overtog efter Sharon Burrow på globalt plan, fulgte i sommer op med at sige, at på grund af reformerne skal Qatar ses som en succes.

Positive toner

De positive toner fra ITUC blev brugt af FIFA og for den sags skyld også af DBU, når det hed sig, at den kritiske dialog med styret i Qatar havde givet resultater.

Manden der udbetalte pengene til Luca Visentini, er det tidligere europaparlamentsmedlem Pier Antonio Panzeri, som nu sidder bag tremmer i Bruxelles. Panzeri driver en ngo i EU-hovedstaden.

Ngo'en er øjensynligt blevet brugt som udbetalingscentral af penge fra Qatar til EU-politikere og EU-ansatte, som ville tale varmt om Qatar som vært for VM. Det skulle blandt andet ske ved at rose forbedringerne for migrantarbejderne og på menneskerettighedsområdet.

Bag lås og slå

Samlet taler vi om mange millioner kroner. En del af dem havnede hos en af Europa-Parlamentets næstformænd, Eva Kaili fra Grækenland og hendes italienske samlever, Francesco Giorgi. De er begge bag lås og slå.

Luca Visentini har erkendt, at han har modtaget 350.000 kroner i kontanter. Han har forklaret, at han ikke blev bedt om nogen modydelse. Han brugte pengene i sin succesrige valgkamp, hvor han afløste Sharon Burrow.

I dag er han på fri fod, men han må ikke forlade Bruxelles de næste tre måneder. ITUC's bestyrelse suspenderede ham 21. december, og iværksatte samtidig en intern undersøgelse. Resultatet skal foreligge 11. marts, hvor der vil blive taget stilling til Visentinis fremtid.

