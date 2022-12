Qatars besøgstal skuffer

Med bare godt 765.000 besøgende under VM i fodbold, er Qatar et godt stykke fra målsætningen om at hive 1,2 millioner fodboldfans til landet under den kontroversielle VM-slutrunde.

Langt de fleste af de 765.000 er desuden allerede rejst hjem.

Det viser en rapport fra komitéen for planlægning af VM i Qatar i år, SC, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Slutrunden i VM er ikke færdig, og det er derfor heller ikke umuligt, at Qatar kan nå sin målsætning, men med bare otte kampe tilbage i turneringen, ser det svært ud for ørkenstaten.

Arrangørerne bag slutrunden har tidligere udpeget datoerne 24.-28. november som de dage, hvor der ville komme flest besøgende. Der blev på daværende tidspunkt spillet gruppespil.

VM-slutrunden i Qatar er første gang, turneringen nogensinde er blevet holdt i Mellemøsten.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters menes den at være en af de dyreste nogensinde, hvad angår kampbilletter, hoteller og salg af alkohol, som desuden er stærkt begrænset.

Inden slutrunden gik i gang kunne Reuters berette om, at en halv liter fadøl i fanzonerne ved stadioner ville koste mere end 100 kroner.

En embedsmand, som ikke ønskede at stå frem med navn, har bekræftet besøgstallene over for Reuters.

- Med mere end en uge tilbage af turneringen er en ny bølge af besøgende begyndt at ankomme fra de lande, som har klaret sig til kvartfinalerne, siger embedsmanden.

Det forventes, at flere besøgende vil tage mod Qatar, i takt med at turneringen når ind i en afsluttende fase, og konkurrencen spidser til.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har desuden oplyst, at tilskuertallene på stadions i Qatar overgår tallene for den tilsvarende periode af VM, da det blev holdt i Rusland i 2018.