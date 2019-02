Rædselskabinettet: DBU-bossens skumle selskab

Det var en sejr for dansk fodbold, da DBU’s formand, Jesper Møller, sidste torsdag blev valgt ind i UEFA’s eksekutivkomite.

Ved samme lejlighed kunne en række andre personer også hæve armene i triumf. Jesper Møller var nemlig langt fra den eneste, der blev valgt til det mest magtfulde forum i europæisk fodbold.

Ekstra Bladet har set nærmere på en række af Møllers nye kolleger, og det er synd at sige, at de alle ligner kordrenge.

Ord som korruption og matchfixing dukker op, når man graver i deres fortid, og man kan undre sig over, at de har fået lov til at stille op til et UEFA, som efter tidligere tiders skandaler ellers gør alt for at fremstå renere end Cæsars hustru.

UEFA har været martret af de samme skandaler, som har ramt FIFA.

Belært af erfaringen har FIFA indført uvildige integritetstjek af alle nye medlemmer til udvalg og komiteer.

Det har UEFA undladt, hvilket reelt betyder, at lyssky personer kan skaffe sig adgang til UEFA’s eksekutivkomite. Sådan en post kaster 1,2 millioner kroner af sig om året, og oveni kommer der en del frynsegoder.

Jesper Møller siger til Ekstra Bladet, at der forud for valget i sidste uge florerede breve om flere af kandidaterne. Således blev Andrey Pavelko, Ukraine og Armand Duka fra Albanien beskyldt for korruption.

– Det blev der snakket en del om, og det må vi reagere på. De integritetstjek, der foretages i FIFA af uafhængige kontrollanter, vil vi have sat på dagsordenen i UEFA, siger Jesper Møller.

Suker går efter guldet

Davor Suker i midten hører og ser ingenting. Foto: Ritzau Scanpix

Davor Suker var en formidabel angriber. Danske fans husker måske, hvordan han ydmygede Peter Schmeichel ved EM i England i 1996. Suker lobbede bolden over den store målmand i en kamp, hvor Danmark blev udspillet.

Uden for banen har Suker tiltrukket sig et hav af dårlige overskrifter. I 2011 fandt han en pung med guldmønter i et fly fra Milano til London. Han afleverede ikke fundet, og det fik han senere en bøde for.

Det vakte også opmærksomhed, da Suker poserede ved Ustasja-lederen Ante Pavelics grav i Madrid. Pavelic er en kendt krigsforbryder, som samarbejdede med nazisterne under 2. verdenskrig.

I 2012 blev Suker præsident for det kroatiske fodboldforbund. Han betragtes som en marionet for den stærke mand i kroatisk fodbold Zdravko Mamic, som indtil sidste sommer var vicepræsident i fodboldforbundet.

Mamic var samtidig præsident for Dynamo Zagreb og aktiv spilleragent. Nu er han flygtet til Bosnien for at undgå en straf på seks et halvt års fængsel, som en kroatisk domstol har idømt ham for korruption.

Og Davor Suker? Han har ikke haft kendskab til noget som helst.

Manden fra Qatar

Nasser Al-Khelaifi har også været med til at skaffe VM til Qatar. Foto: Ritzau Scanpix

Nasser Al-Khelaifi fra Qatar er formand for Qatars Sportsinvesteringsfond, som stod bag købet af franske PSG, hvilket var hans vej ind i UEFA.

Han er også i spidsen for den Qatar-ejede sportskanal BeIN Sport, som i stor stil har købt tv-rettigheder til UEFA’s guldæg, Champions League.

I sin egenskab af PSG-præsident er han i bestyrelsen for sammenslutningen af europæiske klubber, ECA.

ECA har ret til at udpege to personer til UEFA’s eksekutivkomite. Juventus-ejeren, Andrea Agnelli, sidder på det ene sæde, Al-Khelaifi på det andet.

Paradoksalt nok er UEFA ved at undersøge, om PSG har forbrudt sig mod UEFA’s regler om finansiel fairplay, da klubben for astronomiske beløb købte spillere som Neymar og Kylian Mbappé.

Den schweiziske anklagemyndighed efterforsker, om Al-Khelaifi bestak den tidligere generalsekretær i FIFA Jerome Valcke for at BeIN kunne få adgang til tv-rettighederne til VM i 2026 og 2030.

Irsk realitystjerne

John Delaney viser sig gerne frem sammen med Emma Kevlin. Foto: Ritzau Scanpix

Den irske fodboldboss John Delaney stiller sig gerne frem i ugeblade for at fortælle om sin store kærlighed til Emma Kevlin, en tidligere model.

Hans foretrukne historie er fra 2015, hvor han bad den daværende FIFA-præsident Sepp Blatter om at holde nallerne for sig selv.

– Blatter stirrede på Emma i syv-otte sekunder og sagde, jeg godkender din nye kæreste. Så bad jeg ham om at forsvinde. Gå med dig, sagde jeg til ham.

Sådan har tonen nu ikke altid været mellem Blatter og Delaney, som blev præsident for det irske fodboldforbund i 2004.

John Delaney har næse for en god forretning. Da Irland i november 2009 tabte en VM-playoff-kamp til Frankrig, blev der efterfølgende en masse bøvl. Den franske angriber Thierry Henry havde brugt hånden i forbindelse med en scoring, og Irland protesterede efterfølgende voldsomt.

Stormen lagde sig dog hurtigt, og fem år efter kom forklaringen. Sepp Blatter havde betalt John Delaney og det irske forbund fem millioner millioner euro for at holde kæft.

Delaney har aldrig rigtig kunnet forklare overførslen, som mange i Irland har betegnet som regulær korruption.

På samme måde har Delaney svært ved at forsvare, at han hæver 2,6 millioner kroner om året som præsident for det irske forbund. Oveni kommer så 1,2 millioner kroner som medlem af UEFA’s eksekutivkomite.

Ukrainsk ødeland

Pavelko er som Jesper Møller nyvalgt til UEFA’s eksekutivkomite. Foto: Ritzau Scanpix

Ukrainsk fodbold har de seneste år været ramt af en række matchfixing- og korruptionssager.

Op til afstemningen i Rom i sidste uge om pladserne i UEFA’s eksekutivkomite cirkulerede der breve med anklager om korruption mod den ukrainske fodboldpræsident, Andriy Pavelko.

Han skulle blandt andet have beriget sig i forbindelse med kontrakter, som det ukrainske fodboldforbund har lavet med udenlandske selskaber om opførelse af kunstgræsbaner.

Desuden har den ukrainske tv-station Nashy Hrosny stillet spørgsmålstegn ved Pavelkos privatforbrug.

Selv har han ifølge tv-stationen oplyst, at han som medlem af parlamentet og som præsident for fodboldforbundet blot tjener 60.000 kroner om året.

Det står i skærende kontrast til, at han over de seneste to år – stadig ifølge Nashy Hrosny – har brugt næsten fem millioner kroner på privatforbrug.

Han lejer et hus i Kiev, som koster godt 100.000 kroner i månedlig husleje. Tv-stationen har afsløret, at Pavelkos kæreste, Yekaterina Chaus, ejer en Bentley. Hun er i øvrigt arbejdsløs.

Ukrainske medier har desuden noteret sig, at Pavelko og hans kæreste gerne flyver i privat jetfly.

Albansk morads

I de 16 år Duka har været præsident har albansk fodbold været ramt af skandaler og korruption. Nu sidder han også i UEFA. Foto: Ritzau Scanpix

At Armand Duka blev valgt til UEFA’s eksekutivkomite er nok den største overraskelse. Nogen vil sige den største skandale.

Duka har været præsident for det albanske fodboldforbund i 16 år, og i den tid har den nationale liga udviklet sig til at være den mest korrupte turnering i Europa.

Federbet, en international organisation som registrerer matchfixing over hele kloden, skriver om den albanske liga: ’Det er ikke fodbold. Det er prostitution’.

Det albanske mesterhold, Skenderbeu, blev sidste år af UEFA udelukket fra alle internationale turneringer i ti år på grund af matchfixing. Efterfølgende blev UEFA’s inspektører truet på livet.

Se også: DBU-formand scorer millionpost

Se også: DBU giver FIFA-præsident den kolde skulder

Se også: Luksus-valgkamp: Slås om ben til 1,2 millioner