Rafael Nadal melder afbud til Wimbledon og OL

Verdens nummer tre, den 20-dobbelte grandslamvinder Rafael Nadal, tager en pause fra de største turneringer.

Den 35-årige spanier stiller således ikke til start ved hverken Wimbledon eller OL, oplyser han selv på Instagram.

- Det er aldrig en nem beslutning at tage, men efter at have lyttet til min krop og snakket om det med mit hold, indser jeg, at det er den rette beslutning, skriver Nadal.

- Det er for at forlænge min sportslige karriere og kunne fortsætte med det, som gør mig glad: at konkurrere på det højeste niveau og fortsætte med at kæmpe for professionelle og personlige udfordringer på højeste niveau, tilføjer han.

Nadal tabte senest i semifinalerne ved French Open til den senere vinder, Novak Djokovic, og han understreger behovet for at komme sig ordentligt.

- At der kun er to uger mellem French Open og Wimbledon, gør det ikke nemmere for min krop at komme sig efter en altid krævende grussæson.

- Det har været to måneder med store indsatser, og min beslutning er taget med henblik på både det mellemlange og det lange sigte, skriver Nadal.

Nadal har deltaget ved tre olympiske lege. Han vandt guld i singleturneringen i 2008 og i doubleturneringen i 2016.