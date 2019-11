Ramt af ny voldsom udelukkelse: Smuthullet der kan give bagslag

Fire års udelukkelse af Rusland fra alle større idrætsbegivenheder i verden. Det skal ifølge en undersøgelseskomite i det internationale antidopingagentur WADA være konsekvensen af, at Rusland på groveste vis har forsøgt at manipulere undersøgelsen af landets statsautoriserede dopingprogram.

I december ventes WADA’s bestyrelse at vedtage udelukkelsen, men allerede nu breder sig en erkendelse af, at den hårde sanktion kan give bagslag og ramme antidopingsystemet som en boomerang.

Det er WADA’s troværdighed, der står på spil. Spørgsmålet er, om man vil kunne stole på antidopingsystemet, hvis dommen for dokumenteret, systematisk doping ikke bliver ført ud i livet, når det kommer til stykket.

Den foreslåede sanktion mod Rusland rummer nemlig smuthuller, der trods ‘udelukkelse’ kan sikre russiske atleter deltagelse i internationale konkurrencer og tillade Rusland at være vært for internationale idrætsbegivenheder.

- Det helt store problem er, at der er disse smuthuller, som kan betyde, at Rusland alligevel ikke vil blive udelukket, siger Stanis Elsborg, som er analytiker i Play the Game, der arbejder for demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i sport..

- Vælger WADA at vedtage sanktionen, så bliver det store efterspil, hvordan smuthullerne bliver udnyttet. Sker det i stort omfang, så går det ud over WADA’s troværdighed, siger Elsborg.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Antidopingsystemet risikerer ganske rigtigt at miste troværdighed, hvis den hårde linje, der nu er anlagt, ikke kan følges til punkt og prikke, siger Michael Ask.

Uheldigvis for WADA svækker det også organisationens troværdighed, hvis den ikke vedtager anbefalingen om at udelukke Rusland i de kommende fire år, siger Elsborg. WADA er dermed fanget i en situation, hvor organisationen har lagt et enorm pres på sig selv.

Elsborg fremhæver EM i fodbold næste år som et eksempel på de vanskeligheder, WADA står over for. Mens den brede offentlighed givetvis opfatter ‘udelukkelse’ som en faktisk udelukkelse, står det klart, at sanktionen kun gælder såkaldt ‘større begivenheder’.

UEFA, som arrangerer EM i fodbold, regnes imidlertid ikke for at være en ‘større arrangør’, hvorfor den gigantiske fodboldturnering ikke er en begivenhed, som Rusland vil blive udelukket fra.

Undersøgelseskomiteen i WADA anbefaler desuden, at Rusland skal fratages værtskabet for større sportsbegivenheder. Smuthullet i den forbindelse er en tilføjelse om, at det kun gælder, hvis det er ‘juridisk og praktisk’ muligt.

- Den formulering åbner ikke bare et lille smuthul, men en ret stor kattelem, og det kan betyde, at Rusland alligevel får lov til at afvikle sportsbegivenheder, som landet allerede har fået tildelt, siger Stanis Elsborg.

Alt i alt risikerer WADA at stå tilbage med en så svækket troværdighed, at systemet falder sammen. Det erkender direktør i Anti-Doping Danmark, Michael Ask, som også internationalt er dybt engageret i kampen mod doping.

- Antidopingsystemet risikerer ganske rigtigt at miste troværdighed, hvis den hårde linje, der nu er anlagt, ikke kan følges til punkt og prikke, siger Michael Ask.

- Men hvad er alternativet til en hård og uforsonlig linje? Det er at bøje af og bruge nogle mere bløde formuleringer, som slet ikke står mål med de grove brud på reglerne, der har fundet sted, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Med det her stiller man sig ud på kanten af vippen, men med det, der er sket hen over de seneste år i Rusland, er det min fornemmelse, at man langt ind langt ind i de olympiske rækker har nået et mætningspunkt, siger Michael Ask.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Risiko for sammenbrud



Et ofte påpeget problem for WADA er, at agenturet i høj grad er styret af den internationale olympiske komite, IOC, som ikke bryder sig om at se De Olympiske Lege amputeret med udelukkelse af store nationer.

I de nationale antidopingorganisationer som for eksempel Anti-Doping Danmark diskuteres derfor ofte reformer, som skal sikre, at man ikke hele tiden skal træffe beslutninger med et politisk bagtæppe, som Michael Ask udtrykker det.

- WADA er i forvejen sårbar på grund af en problematisk afhængighed af IOC, og hvis man så ikke gennemfører nogle hårde sanktioner over for Rusland, er der ingen tvivl om, at antidopingsystemet kan stå over for et sammenbrud, siger Michael Ask.

- Med det her stiller man sig ud på kanten af vippen, men med det, der er sket hen over de seneste år i Rusland, er det min fornemmelse, at man langt ind i de olympiske rækker har nået et mætningspunkt.

- Nu har man simpelt hen fået nok af, at Rusland laver snyd og bedrag og derpå siger ét og gør noget andet. Jeg tror ikke, at IOC vil lade det her passere.

- Man må sætte foden ned på et tidspunkt. Bruger man ikke den hårdeste sanktion mod den værste overtrædelse af reglerne, så giver det ikke mening at have reglerne længere, siger Michael Ask.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Det er rystende afsløringer, som bekræfter alle vores bange anelser. Rusland fik en fremstrakt hånd af WADA og en chance for at gøre rent bord. I stedet valgte de at manipulere igen, siger direktør i Danmarks Idræts-Forbund, Morten Mølholm Hansen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ruslands bedrag

En dokumentarudsendelse på den tyske tv-station ARD i 2014 blev begyndelsen på en omfattende dopingefterforskning, der afslørede systematisk, statsautoriseret doping i Rusland.

Sagen førte blandt andet til delvis udelukkelse af russiske atleter ved OL i Rio.

Siden fik Rusland chance for at gøre skaden god igen ved at samarbejde med WADA. Det er imidlertid blevet afsløret, at Rusland har manipuleret dopingprøveresultater, som blev overdraget til en undersøgelseskommision.

- Det er rystende afsløringer, som bekræfter alle vores bange anelser. Rusland fik en fremstrakt hånd af WADA og en chance for at gøre rent bord. I stedet valgte de at manipulere igen, siger direktør i Danmarks Idræts-Forbund, Morten Mølholm Hansen.

Mulige konsekvenser i fire år:

Rusland udelukkes fra alle større sportsbegivenheder i fire år - herunder OL i 2020

Kun atleter, der kan bevise, at de er rene, må deltage i større idrætsstævner

Det russiske flag må ikke vaje ved større idrætsbegivenheder

Russiske officials må ikke være til stede ved for eksempel OL og verdensmesterskaber

Større idrætsbegivenheder i Rusland skal flyttes til andre lande, hvis det ikke er juridisk og praktisk umuligt at gøre det

Artiklen fortsætter under billedet...

- Det vil være en alvorligt dyb rids i lakken, hvis denne mulighed nu mistes, for det har været et vigtigt element i Putins nationale genrejsning af Rusland og i dannelsen af en ny russisk national identitet, siger Elsborg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stort tab for Putin



Den russiske præsident Vladimir Putin står over for et smerteligt nederlag, hvis sanktionen mod Rusland forhindrer landet i at afholde store sportsbegivenheder i en årrække.

Analytiker Stanis Elsborg fra Play The Game anfører, at Putin har profileret sig selv som en dygtig sportsmand og har satset massivt på afholdelse af store sportsbegivenheder som en del af sin sportslige strategi, siden han kom til magten i 1999.

- Det vil være en alvorligt dyb rids i lakken, hvis denne mulighed nu mistes, for det har været et vigtigt element i Putins nationale genrejsning af Rusland og i dannelsen af en ny russisk national identitet, siger Elsborg.

- Der er selvfølgelige det sportslige aspekt i at Rusland kan blive udelukket fra store sportsbegivenheder. Men for Putin er der noget meget større på spil, siger han.

Hadet mod Zlatan når nye højder: Angriber hans hjem

Se også: Verdensmestre præger nominering til Årets Sportsnavn

Se også: Dansk modstander slipper: Kan stadig afholde EM

ALT om EM: Sådan får du den eftertragtede billet