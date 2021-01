Rasende Zidane: Burde være blevet aflyst

Real Madrids træner, Zinedine Zidane, er rasende over, at holdets kamp mod Osasuna ikke blev udsat.

Det siger franskmanden, efter at Real Madrid lørdag aften måtte nøjes med 0-0 ude mod bundholdet på en snefyldt bane i den spanske by Pamplona.

Spanien blev lørdag ramt af en sjælden snestorm, der skabte kaos i store dele af landet.

For Real Madrid betød uvejret, at holdet måtte rejse til Pamplona en dag tidligere end planlagt, mens spillerne også blev tvunget til at vente over fire timer i flyet på en isfyldt landingsbane i lufthavnen i Madrid inden afgang.

Han ligner den oplagte sportschef i AGF

- Det der var ikke en fodboldkamp. Den burde være blevet aflyst, siger Zidane om lørdagens opgør, hvor hans hold ikke havde et eneste skud inden for målrammen i første halvleg.

Madrid er i øjeblikket hårdt ramt af de enorme snemængder.

Ikke en ordentlig kamp

- Vi håndterede forholdene og rejsen dårligt. Vi gjorde, hvad vi kunne på banen, men den følelse, vi har nu, er, at det ikke var en ordentlig kamp.

Det uafgjorte resultat betyder, at Real Madrid missede chancen for at overhale lokalrivalerne fra Atlético Madrid på La Ligas førsteplads.

Atlético fik lørdag holdets kamp mod Athletic Bilbao udsat på grund af snestormen, og Zidane føler, at Real Madrid er blevet behandlet uretfærdigt.

- Min største klage er omkring vores kamp. Forholdene var ikke i orden. Jeg ved, at jeg gentager mig selv, men sådan er det, siger han.

Milan rejser sig fra skuffelse og slår Torino

Ingen dansk drømmedebut

Delaney og co. vinder danskerslag i Bundesligaens top