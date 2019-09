Raser over tv-gigant: - De skider på os!

Se også: Kæmpe hyldest: Ajax opkalder pris efter dansker

Snart er det slut med at se landsholdsfodbold og Superliga, hvis du er kunde hos Yousee og gør brug af tv-udbyderens pakkeløsninger.

Yousee meldte nemlig onsdag ud, at de ikke længere vil have Discovery Networks' kanaler i deres tv-pakker. I stedet skal kunderne fremover selv ud og investere ekstra, hvis de vil se sport og i særdeleshed fodbold på kanalerne, 6'eren, Canal 9 og Kanal 5.

Det falder dog ikke i god jord hos de sportsinteresserede kunder hos Yousee. Ekstra Bladet har talt med fire kunder, der alle bliver ramt af ændringerne hos tv-udbyderen.

Hvad tænker du om, at Yousee fjerner Discovery Networks' kanaler fra tv-pakkerne?

- Det er åndssvagt, synes jeg. Jeg synes allerede, at Yousee røvrender folk en smule, og nu skal man til at betale ekstra for det, siger Ali på 27 år.

Artiklen fortsætter under billedet:

Ali på 27 år mener, det er latterligt, at Yousee dropper Discovery Networks. Foto: Anthon Unger

Kunne du finde på at droppe Yousee?

- Ja, det kunne jeg godt finde på, men man får det bare ikke gjort, siger han.

Også Haci Koca på 28 år raser mod Yousee. Han var i chok, da han hørte nyheden om, at det er slut med at se Discovery Channel og Superliga på Canal 9.

Haci Koca på 28 år vil fremover boykotte Yousee. Foto: Anthon Unger





Hvad tænker du om, at Yousee fjerner Discovery Networks' kanaler fra tv-pakkerne?

- Jeg skifter tv-selskab nu. Jeg ser meget Discovery. Det hedder boykotning af Yousee nu. Jeg gider ikke betale ekstra for det, siger han.

Hvad tænker du om, at Yousee fjerner Discovery Networks' kanaler fra tv-pakkerne?

- Det er lidt irriterende. Det er ikke okay af dem. Så gider jeg da ikke betale til det længere. Det er jo dyrt i forvejen. Det er jo næsten billigere at tage til kampene selv, siger Casper fra Vejle.

Hvad tænker du om, at Yousee fjerner Discovery Networks' kanaler fra tv-pakkerne?

Alex på 27 år er villig til at betale ekstra for Yousee, selvom han synes, det er irriterende, at det fremover bliver dyrere. Foto: Anthon Unger

- Det er da irriterende, at det bliver til tilkøb af kanalerne i stedet for, at det indgik i pakkerne, men 50 kroner her og der til en ny kanal, rører mig ikke, siger 27-årige Alex fra Odense.

Yousee forventer, at kunderne fortsat kan få adgang til kanalerne i udbyderens bland-selv-afdeling. Så der er håb endnu for kunderne, men de skal altså fremover betale ekstra.

Se også: Led af frygtelig sygdom: Nu er fodboldstjerne død

Teenage-sensation i Champions League: FCK missede ham

Se også: Jagter Tour-billet: Nu opruster Danmarks største hold