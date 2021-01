Reagerer på OL-rygte

Det er løgn og latin, at Japans regering skulle have besluttet at aflyse OL i Tokyo på grund af coronavirus.

Det siger talsmand for den japanske regering Manabu Sakai fredag, efter at avisen The Times tidligere på dagen skrev, at regeringen i det private har lagt sig fast på at aflyse legene.

Avisen citerer et ledende medlem af regeringen, der ikke er navngivet.

Den unavngivne kilde siger, at den japanske regering lige nu arbejder på at finde en måde at aflyse OL på uden at tabe ansigt, og at der i stedet arbejdes på at skaffe OL til Tokyo i 2032.

- Ingen vil være den første til at sige det, men konsensus er, at det bliver for svært (at afholde OL, red.). Personligt tror jeg ikke på, at det kommer til at ske, siger regeringskilden til avisen.

I en tale fredag i parlamentet siger Japans premierminister, Yoshihide Suga, uden at forholde sig direkte til The Times' historie, at han stadig er fast besluttet på at afvikle OL.

Samme melding kommer fra de japanske OL-arrangører i Tokyo.

Japan er sluppet mere nådigt igennem coronapandemien end mange andre økonomisk stærke lande.

Flere nylige virusudbrud har dog på det seneste fået landet til at lukke sine grænser og erklære nødretstilstand i Tokyo og andre store byer.

Meningsmålinger viser desuden, at omkring 80 procent af japanere ønsker, at OL bliver aflyst af frygt for, at tilstrømningen af tusindvis af atleter fra hele verden vil få virusset til at sprede sig yderligere.

Alligevel har de japanske OL-arrangører, regeringen og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) indtil videre holdt fast i, at legene vil blive afholdt som planlagt med start 23. juli.

Præsidenten for IOC, Thomas Bach, sagde så sent som torsdag under et interview med det japanske medie Kyodo News, at han 'ikke ser nogen grund til at frygte, at OL bliver udskudt'.

