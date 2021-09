Real Madrid smider point hjemme mod Villarreal

De var to hold, der manglede den sidste skarphed, der mødtes lørdag, da Real Madrid hjemme på Santiago Bernabeu tog imod Villarreal i La Liga.

Første halvleg var ganske jævnbyrdig, og i anden halvleg tog hjemmeholdet teten. Men der blev ikke scoret mål, så kampen endte 0-0.

Dermed er begge hold fortsat ubesejret i denne sæson i ligaen. De befinder sig dog alligevel et stykke fra hinanden i tabellen.

Real har vundet de fleste af sine kampe, så hovedstadsklubben indtager førstepladsen med 17 point. Villarreal ligger på tiendepladsen med otte point efter nu at have spillet uafgjort i fem ud af seks kampe.

Efter 0-0 ved pausen forsøgte Real-træner Carlo Ancelotti at ruske op i tingene fra anden halvlegs start.

Nyindkøbet Eduardo Camavinga blev først sat ind, og senere blev Eden Hazard og Isco sendt i aktion fra bænken. Men selv om Real havde fået etableret et betydeligt pres på Villarreal, lykkedes det altså ikke at få bolden i mål.

Tidligere lørdag blev Thomas Delaney udvist for første gang i karrieren, da han i Sevillas kamp mod Espanyol fik to gule kort - først for protester og det andet for at klappe af dommeren, efter det første gule kort blev givet.

Sevilla vandt alligevel 2-0 og ligger på andenpladsen i La Liga med 14 point.