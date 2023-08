Regeringen skyder 70 millioner ind i dansk elitesport

Medaljer koster penge.

Sådan lød det fra Team Danmark i sidste uge i forbindelse med udgivelsen af en undersøgelse, der viste, at danske eliteatleter har dårligere vilkår end konkurrenterne i sammenlignelige lande.

Det skyldtes ifølge Team Danmark, at man i Danmark ikke har styrket økonomien til danske eliteatleters rammer og vilkår tilstrækkeligt. Det bliver der nu gjort noget ved.

Regeringen har på sit forslag til den næste finanslov afsat 68,6 millioner kroner til Team Danmark over de næste fire år.

- Vi skal kæmpe for, at Danmark vinder flere medaljer til store konkurrencer. Der er ikke noget, der samler danskerne mere, end når Dannebrog flyver til tops, og vi sammen synger 'Der er et yndigt land'.

- Men Team Danmark er udfordret, fordi landene omkring os investerer massivt i deres eliteidræt, og det har vi ikke gjort herhjemme. Det laver vi om på nu, siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) til Ritzau.

Millionbidraget vækker ikke overraskende begejstring i Team Danmark.

- Vi er meget glade og stolte over, at regeringen anerkender, at der er brug for et økonomisk løft, og det er en fremragende dag for dansk eliteidræt, danske atleter og trænere, lyder det fra Team Danmark-direktør Peter Fabrin i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

- De har i den grad brug for bedre vilkår hele vejen rundt, og derfor vil jeg gerne på deres vegne kvittere for kulturministerens udmelding.

Peter Fabrin kalder de 68,6 millioner for et 'markant løft' og en 'historisk håndsrækning til eliteidrætten'. Men i Team Danmark er der fortsat bekymring for det økonomiske grundlag under dansk eliteidræt.

- Vi er rigtig glade for de ekstra midler, der er afsat i regeringens udspil til finansloven, og de kommer til at gøre en forskel.

- Vi er stadig et stykke vej fra de nationer, vi sammenligner os med, og vi kommer fortsat til at kæmpe for flere midler til atleterne, så de kan kæmpe for Danmark, siger Team Danmark-direktøren.

En ikke forudbestemt del af de 68,6 millioner skal blandt andet gå til at hjælpe atleter til at få et bedre familieliv, ligesom der også er øremærket penge til eliteparasport.

- Det er alt for svært at være eliteatlet herhjemme og samtidig få en familie. Det vil jeg gerne være med til at lave om på, siger Jakob Engel-Schmidt.

- Samtidig er vi bagud på parasport, som har for ringe forhold. Men den pose penge, vi sender afsted, er af så stort et omfang, at der også bliver midler til helt generelt at forbedre forholdene for de mange atleter, der er i Team Danmark.

I Team Danmark er man enig i, at atleters familieliv og parasport er områder, der har brug for flere midler.

- Det er glædeligt med en permanent løsning med midler til de paralympiske atleters hjælpere, siger Peter Fabrin.

- De atleter, der stifter familie undervejs i deres sportslige karriere, vil vi gerne kunne sikre bedre støtte, og det vil vi også kunne gøre med flere midler.

- Nu skal vi til at se på, hvordan vi bruger de her penge bedst muligt til størst glæde for atleterne. Der er mange værdige formål, så det er for tidligt at sætte beløb på konkrete indsatser.