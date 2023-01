Rød tråd skal sikre kontinuerlig og billigere succes

I 2005 lancerede Dansk Boldspil-Union (DBU) strategien 'Den Røde Tråd', som daværende landstræner Morten Olsen stod fadder til. Ensretning og højere kvalitet i arbejdet med fødekæden skulle sikre fremtidens A-landshold bedre chancer for kontinuerlig succes.

Det kan ikke sammenlignes én-til-én med det arbejde, det danske Counter-Strike-hold Astralis nu sætter i gang. Men der er ligheder.

Holdet vandt sin første majortitel i 2017 og var tæt på altdominerende i 2018 og 2019. Efter flere udskiftninger på holdet og i trænerstaben de seneste år er holdet kun lige inden for top-20 på verdensranglisten.

I slutningen af 2020 skabte man Astralis Talent, som nu spiller i toppen af Power Ligaen i Danmark. Men ud over en vikartjans i slutningen af sidste år til en enkelt spiller har talentholdet ikke produceret materiale til førsteholdet.

Men det skal der ændres på i fremtiden, fortæller den tidligere badmintonspiller Jan Ø. Jørgensen, som i den nye ændring og udvidelse af setuppet i Astralis bliver fuldtidsbeskæftiget som performance coach.

Primært med fokus på førsteholdet, man vil have tilbage i verdenstoppen, men han skal sammen med resten af teamet også arbejde med at skabe bedre synergieffekt mellem holdene.

- Vi vil gerne prøve at skabe en rød tråd gennem systemet, sådan at der også er nogle synergier i arbejdet med talentholdet. Det kommer jeg også til at have berøring med, selv om det meste fokus bliver på førsteholdet, fortæller Jan Ø. Jørgensen.

Med den seneste tids ansættelser er der ikke længere kun én træner til hvert af de to hold. Nicolai 'HUNDEN' Petersen, tidligere Heroic-træner, er ny chefanalytiker og kan hjælpe begge steder.

Det frigiver tid i det samlede trænerteam og til folkene bag, som dermed bedre kan arbejde med den røde tråd, der skal være mellem de to hold.

- Vi kommer ikke til at spille én-til-én samme type Counter-Strike, men der kommer til at være en rød tråd mellem de to hold, hvor vi prøver at udvikle talenterne, så de vil være klar, hvis der på et tidspunkt skal laves en udskiftning, siger førsteholdstræner Peter 'casle' Ardenskjold.

- Der er en kæmpe fordel i, at nogle roller, termer og spillestile overlapper, samt at spillerne kender huset. Og så er der også den del i det, at det er meget billigere end at skulle hente spillere udefra.

Tre af holdets fem spillere har rundet 27 år, hvilket er en relativt høj alder for Counter-Strike-spillere. De kan sagtens have flere år på topniveau endnu, men deres alder bidrager også til relevansen i at arbejde på en bedre fødekæde internt.

- Håbet er, at afløserne kan komme fra talentholdet. Vi vil altid helst erstatte 'inhouse'. Med de ting, vi sætter i søen nu, tror jeg også, at chancerne for det er meget større, siger 'casle'.

- Jeg synes, vi har set talentholdet i den seneste periode virkelig begynde at vise, de godt kan spille med, hvor det er sjovt. Der er mange tegn på, at det går i den rigtige retning.

Astralis Talent blev nummer to i Power Ligaen i 2022.