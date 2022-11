Ronaldo færdig i United

Skandaleforløbet omkring Cristiano Ronaldo tog fart, da superstjernen nægtede at lade sig indskifte i en kamp mod Tottenham og kulminerede foreløbigt med et 90 minutter langt interview, hvor Ronaldo langer ud efter både træner, ledelse og tidligere holdkammerater i Manchester United. Spørgsmålet er, hvad der skal ske med ham nu?

Manchester United og Cristiano Ronaldo skilles med omgående virkning. Det oplyser den engelske klub på sin hjemmeside tirsdag aften.

Portugiseren har fået ophævet sin kontrakt efter gensidig forståelse.

'Klubben takker ham for hans enorme bidrag over to omgange på Old Trafford, hvor han scorede 145 mål i 346 optrædener og ønsker ham og hans familie alt godt i fremtiden,' skriver klubben.

'Alle i Manchester United forbliver forbliver fokuserede på at fortsætte holdets fremgang under Erik ten Hag, og arbejder sammen om at levere succes på banen,' slutter Manchester United meddelelsen.

Tidligere på måneden gav Cristiano Ronaldo et stort interview til Piers Morgan, hvor han langede kraftigt ud efter sin nu tidligere arbejdsgiver.

Her fortalte den portugisiske superstjerne, at klubben prøvede at presse ham ud af klubben.

- Jeg følte mig forrådt. Jeg føler, at nogle personer ikke ville have mig her. Ikke bare i år, men også sidste år, fortalte Ronaldo blandt andet.

- Siden Sir Alex Ferguson forlod klubben (i 2013, red.), har jeg ikke set nogen udvikling i klubben. Nul fremskridt.

Klubbens nuværende manager, Erik ten Hag, fik også hård kritik af Ronaldo i interviewet.

I oktober suspenderede ten Hag Ronaldo, fordi den 37-årige portugiser nægtede at lade sig indskifte i slutminutterne i 2-0 sejren over Tottenham.

- Jeg har ikke respekt for ham, fordi han ikke selv respekterer mig. Hvis du ikke respekterer mig, kommer jeg aldrig til at respektere dig.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Cristiano Ronaldo, når Portugals landshold holder pressemøde i Qatar onsdag formiddag.