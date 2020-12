Rusland-dom kommer torsdag

Torsdag bliver der sat punktum for sagen om den karantæne, som Rusland er blevet idømt af Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Her vil Den Internationale Sportsdomstol (CAS) offentliggøre sin afgørelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Dommen lægges på CAS' hjemmeside klokken 16 dansk tid.

Rusland er blevet udelukket fra internationale sportsbegivenheder i fire år, fordi landet anklages for at have fusket med dopingdata.

I november blev der afholdt en fire dage lang retssag på en hemmelig lokation mellem Wada og Ruslands Antidopingagentur (Rusada).

Den russiske dopingskandale rullede første gang i 2015, da en uafhængig komité i Wada afslørede beviser for et årelangt statsstøttet dopingprogram i Rusland.

Afsløringen førte til en karantæne, der betød, at flere end 100 russiske atleter blev udelukket fra OL i Rio i 2016.

Rusland blev som nation samtidig nægtet adgang til vinter-OL i 2018.

Karantænen blev ophævet i september 2018, men et år senere kom der en ny bombe fra (Wada). Antidopingagenturet konstaterede omfattende manipulation med data fra et laboratorium i Moskva, og en ny karantæne blev udstukket.

Rusada var uenig i den beslutning og ankede til CAS. Ruslands tidligere premierminister Dmitry Medvedev beskrev dommen som 'kronisk anti-Rusland-hysteri'.

Står den nye karantæne ved magt, kan Rusland misse næste års OL i Tokyo, VM i fodbold i Qatar i 2022 og vinter-OL i Kina samme år.