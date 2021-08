Så tabte de endelig

Lyngby endte med sæsonens første nederlag og glippede førstepladsen i 1. division, da AC Horsens søndag var på besøg og tog hjem med en sejr på 2-1.

Horsens var foran 2-0 ved pausen i nedrykkerduellen, men på trods af en hurtig reducering i anden halvleg af Lyngby holdt Horsens stand.

Med sejren har Horsens nu 13 point for seks kampe og ligger nummer fem. Lyngby har 16 point på tredjepladsen efter FC Helsingør og FC Fredericia.

Lyngbys bestræbelser på at forblive ubesejret i divisionen fik et nøk allerede efter fire minutter.

Et Horsens-frispark fra højre side endte ved bageste stolpe, hvor den blev headet ind i det lille felt. Her dukkede topscorer Casper Tengstedt op og fik klumpet bolden ind over stregen med maven.

Inden kampen havde Lyngby lavet 20 mål i sæsonen, mens Horsens blot havde lavet otte, men igen i slutningen af første halvleg var det Horsens, der var koldblodig foran mål.

Magnus Riisgaard Jensen kom først på bolden efter et fladt indlæg igen fra højre side og sparkede den sikkert ind til 2-0.

Lyngby kom ud til anden halvleg i en ny formation, og det gav hurtigt pote.

Efter 50 minutter endte et fremragende opspil hos topscorer Frederik Gytkjær, der tog et par træk i feltet, før han placerede bolden fladt helt nede ved fjerneste stolpe.

Dermed fik han også udlignet Casper Tengstedt på topscorerlisten med seks mål hver i sæsonen.

Lyngby-presset fortsatte og syv minutter senere måtte en Horsens-spiller redde bolden på stregen, efter målmanden var blevet passeret.

Men udligningen kom aldrig for Lyngby, der til slut måtte sande, at sæsonens første nederlag er en realitet.

I Køge var hjemmeholdet foran 2-0 ved pausen mod Vendsyssel, men smed det væk i anden halvleg.

Kampen endte 2-2, og begge hold er nu på fem point i den nederste halvdel af tabellen.

Køge-træner Daniel Agger var ikke med i truppen, og han fik dermed ikke comeback. Han blev tidligere på ugen registreret hos Dansk Boldspil-Union, da Køge er hårdt ramt af skader.