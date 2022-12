Sådan scorede de Caroline

Det vakte opsigt, da Caroline Wozniacki blev præsenteret som vært for det prestigefyldte DR-show 'Sport 2022'.

Tennislegenden fuldender en værtstrio sammen med Josefine Høgh og Tina Müller.

Hos public service-stationen er glæden naturligvis stor, efter de har fået Wozniacki ind som vært.

- Det er en idé, vi er kommet på på sportsredaktionen. Vi har ønsket os mange gange, at hun kom med til Herning. Der har så typisk været et lille tennisstævne i Australien i vejen, siger underdirektør hos DR, Anders Kern Boje, til Ekstra Bladet.

- Det krævede en del benarbejde at få hul igennem, fordi hun bor i USA, og man ringer ikke bare lige til Caroline Wozniacki, men der var ikke et sekunds tøven fra hende, da vi først fik fat i hende. Hun var med på den fra start.

Wozniacki har tidligere talt med sine to medværter.

Annonce:

- Hun er blevet interviewet af dem flere gange også til tidligere sportsshows, hvor hun har vundet diverse priser. De kender til hinanden.

Det bliver to rutinerede værter, som Wozniacki skal arbejde med. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR/PR-foto/Free

Det er svært at spå, om Wozniacki trækker endnu flere seere til.

- Det vil da være herligt, hvis flere tunede ind for at se, hvordan hun gør sig i værtsrollen, men vi har mange store ting at fejre sådan en dag.

- Kan der fremover være andre sportsstjerner, der kan blive vært?

- Nu har vi spurgt Wozniacki. Hun har sagt ja. Det er vi glade for. Det kan vi hverken love eller udelukke. Lotte Friis gør det rigtig godt på P4. Jeg har også noteret mig, at der er andre, der er blevet værter.

32-årige Wozniacki ser frem til at prøve sig selv at som vært for første gang.

- Det bliver virkelig spændende. Samtidig føler jeg mig meget tryg ved at gøre det sammen med dygtige folk omkring mig som Josefine og Tina, lyder det fra tennisstjernen, der pensionerede ketsjeren i 2020.

Showet løber af stablen 7. januar.