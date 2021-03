Sagsøgt efter graviditet

En italiensk volleyballspiller bliver sagsøgt, fordi hun ifølge klubben skjulte sine intentioner om at få et barn

'Du har skjult dine intentioner om at blive mor for os'.

Det er, hvad volleyballspilleren Lara Luglis tidligere klub Pordenone har sagt til hende ifølge retsdokumenter delt af Lugli selv.

'Da jeg læste de dokumenter, blev jeg så vred,' skrev hun på facebook.

Italienske Lugli skrev i 2019 kontrakt med klubben Pordenone og blev efter en måneds tid fyret, efter hun fortalte klubben, at hun var blevet gravid.

Det skriver The Guardian.

Den på det tidspunkt 38-årige volleyballspiller mistede en måned efter fyringen barnet under graviditeten, hvilket hun informerede klubben om.

Hun efterspurgte derudover den aftalte løn på knap 19.000 kroner for den måned, hun spillede for klubben, inden hun fandt ud af, at hun var gravid.

Klubben afviste blankt og lavede et søgsmål mod Lugli for ikke at gøre det klart, at hun havde tænkt sig at blive mor, før hun skrev under. Det mener klubben var et forsøg fra Lugli på at få højere løn.

- De forsøger at gøre min graviditet til en ond og ulovligt handling fra min side - det er meget seriøst, siger Lugli til The Guardian.

Klubbens chef, Franco Rossato, forsvarer klubben ved at sige, at klubben gjorde Lugli en tjeneste ved lave det, han kalder en aftale om gensidig opsigelse.

- Mange måneder senere får vi så en besked fra hendes advokat om den anmodede lønkompensation. Først der protesterede vi, siger Rossato.

Klubben er blevet skarpt kritiseret fra flere fronter blandt andet af Italiens udenrigsminister, Luigi Di Maio, der skrev følgende på facebook.

'At en kvinde skal vælge mellem sin karriere og sit barn, skal ikke længere tolereres,' skriver Di Maio.

Et andet medlem af Italiens senat Maria Castellati kalder klubbens behandling af Lara Lugli for 'vold mod kvinder'.

Efter sportschef-skandale i AGF: Fire løsninger tegner sig

IOC tilbyder atleter kinesisk coronavaccine før OL