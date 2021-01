Salah bringer Liverpool tættere på Manchester-førerduo

Liverpool er tilbage i kampen om det engelske mesterskab, efter at holdet søndag vandt 3-1 ude over West Ham i Premier League.

Mohamed Salah blev den store helt for Liverpool, da egypteren viste klassen og scorede de to første mål i kampen. Resten var pynt.

Med sejren rykker Liverpool op på tredjepladsen og er med 40 point efter 21 kampe lige i hælene på Manchester City og Manchester United.

Liverpool er nu kun et enkelt point efter United, mens City topper tabellen med 44 point for en kamp færre end de to rivaler.

West Ham er fortsat den bedst placerede London-klub på en femteplads med 35 point efter 21 kampe.

I den seneste tid har West Ham spillet flot fodbold og vundet fire ligakampe i træk, men søndag bød på en skuffende præstation fra David Moyes' tropper.

Liverpool sad på spillet i det meste af opgøret og havde bolden i to tredjedele af tiden.

Det blev dog sjældent farligt, og Liverpool havde svært ved at åbne West Hams forsvar i første halvleg.

I anden halvleg fandt Liverpool omsider de offensive løsninger, og den individuelle klasse hos Salah gjorde forskellen.

Efter 57 minutter fik Salah både plads og tid inde i feltet, og så kunne han krølle bolden over i den fjerneste side af målet med måbende West Ham-spillere som statister.

Ti minutter senere slog Salah til igen med flot teknik efter en lang og høj aflevering fra holdkammeraten Xherdan Shaqiri.

Liverpool slap ikke kontrollen, og Georginio Wijnaldum udnyttede et uselvisk oplæg fra den indskiftede angriber Roberto Firmino til at gøre det til 3-0 efter 84 minutter.

Tre minutter senere fik West Ham pyntet på resultatet, da Craig Dawson reducerede til 1-3.

Tættere på kom London-mandskabet ikke, og det endte med en komfortabel sejr til det forsvarende mesterhold.