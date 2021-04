Samling er et lys i coronamørket for kvindelandsholdet

Normalt samles kvindelandsholdet i fodbold seks gange om året og med omtrent to måneders mellemrum, men når Lars Søndergaards spillere i disse dage er samlet omkring to testkampe, er det første samling i fire måneder.

Coronapandemien aflyste den senest planlagte samling i februar, og derfor er det yderst tiltrængt, at landsholdet nu er samlet for at møde Irland i Dublin torsdag aften og Wales i Cardiff på tirsdag.

- For et landshold giver det en god rytme at mødes med to måneders mellemrum, så fire måneder uden er lang tid, når man som landstræner kun er sammen med spillerne på samlinger, og i denne tid ikke kan besøge dem i udlandet, siger Lars Søndergaard.

Samlingen er ikke mindst tiltrængt for det voksende antal af spillere, der optræder for udenlandske klubber. Det gælder 16 af de 24 spillere i truppen.

- Særligt i denne situation med corona glæder spillerne sig. Man kan nemt føle sig isoleret i udlandet. Man har selvfølgelig holdkammerater, men det er andre kulturer og nationaliteter.

- Man skal ikke underkende, hvad det betyder at mødes med gamle klub- og landsholdskammerater uden at skulle bekymre sig om sprog- og kulturbarriere. Det er et lys for dem, der er udtaget, pointerer landstræneren.

Landsholdet er kvalificeret til EM-slutrunden, der er udsat til sommeren 2022, og først til september venter der igen betydende kampe, når VM-kvalifikationen begynder.

Det kan give plads til at se andre end de vanlige stamspillere i aktion mod Irland og Wales.

- Vi er ved at få en større trup af spillere, der er landsholdsaktuelle i forhold til for et par år siden, selv om jeg ærligt må indrømme, at jeg ikke har lige så mange at vælge mellem som Kasper Hjulmand hos mændene.

- Der er et par stykker, der har mulighed for at få debut, og nogle andre, der ikke har spillet så meget, kan også komme ind, men vi har også fokus på at vinde kampene, understreger Søndergaard.

Han glæder sig blandt andet til at se Paris Saint-Germain-spilleren Signe Bruun. Den 23-årige angriber skiftede i 2018 fra Fortuna Hjørring til PSG.

- Hun er godt nok stadig reserve hos PSG og har ikke spillet så meget for os, men hun er inde i en rigtig god udvikling i sine indhop på klubholdet, lyder det fra landstræneren.

Torsdagens opgør i Dublin har kickoff klokken 19.30.