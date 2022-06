Saudi-Arabien tager over for Rusland

Rusland har i en årrække været kendt for at bruge sportsbegivenheder til at promovere landet. Det blev dog brat afsluttet med landets invasion af Ukraine.

Andre nationer - især Saudi-Arabien - forsøger at udnytte tomrummet fra Rusland ved at udøve det, der populært kaldes sportswashing.

Det er en metode, hvor sport bruges af stater, organisationer, firmaer eller personer til at forbedre omdømme og offentlig opfattelse.

To kritikere, der i disse dage deltager i Play The Games konference, sætter en kritisk lup på emnet.

Jules Boykoff, forfatter, akademiker og tidligere fodboldspiller, kalder 2022 for et år med masser af sportswashing.

Han henviser til vinter-OL i Kina i februar samt fodbold-VM i Qatar, som er vært for slutrunden i november og december.

- Autoritære lande tager deres show med til udlandet, siger Jules Boykoff til Play The Games hjemmeside.

Han peger som et eksempel også på 2021-overtagelsen af den engelske Premier League-klub Newcastle af en fond knyttet til den saudiske kongefamilie.

Saudi-Arabien er iøjnefaldende som et af de lande, der ihærdigt har forsøgt at udnyttet tomrummet fra Rusland, mener journalisten Jens Weinrich, der også deltager på Play The Game-konferencen.

- Sportens næste slyngelstater står allerede i kø. Det ved vi alle sammen. Især Saudi-Arabien udfylder det tomrum, som Rusland har efterladt.

- Landet pumper milliarder ind i sportssektoren, siger Jens Weinrich til organisationens hjemmeside.

Jules Boykoff mener, det er et problem, hvis et land som Saudi-Arabien, der er kritiseret for ikke at overholde menneskerettighederne, kan sole sig i sportens verden.

- De hyrer reelt sportsfolk som de facto ambassadører og støtter sig op ad en tidligere etableret fanskare og legitimitet.

- Ved hjælp af sportswashing kan de gå målrettet efter at påvirke landets egen befolkning såvel som et globalt publikum, siger Jules Boykoff.

