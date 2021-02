Schweizer slår Shiffrin og tager endnu en VM-guldmedalje

Det så ud til, at Mikaela Shiffrin torsdag kunne tilføje endnu en VM-guldmedalje til cv'et.

Den amerikanske skidronning tog føringen efter første gennemløb, da der blev dystet i storslalom ved verdensmesterskaberne i italienske Cortina d'Ampezzo.

Men et godt andet gennemløb af Lara Gut-Behrami gjorde, at schweizeren sneg sig foran Shiffrin med kun 0,02 sekunder samlet og tog VM-guldet.

Shiffrin fik sølv, mens østrigske Katharina Liensberger, som var hurtigst af alle i andet gennemløb, endte med bronze.

Det er Lara Gut-Behramis anden guldmedalje ved det igangværende VM. I sidste uge endte hun også øverst på podiet i super-G.

Det stod hurtigt klart, at verdensmesteren fra 2019, slovakiske Petra Vlhova, ikke ville forsvare sin titel.

Vlhova var over et sekund langsommere end Shiffrin i første gennemløb og formåede ikke for alvor at få nok fart i skiene i andet. Hun sluttede på 12.-pladsen.

Det så dermed ud til, at medaljerne skulle fordeles mellem Mikaela Shiffrin, Nina O'Brien og Lara Gut-Behrami - de tre hurtigste i første gennemløb.

Sidstnævnte var først på pisten i andet gennemløb, satte næstbedste tid og overtog førstepladsen.

Nina O'Brien fulgte lige efter, men smed gulddrømmene på gulvet. Et skidt andet gennemløb gjorde, at hun endte på tiendepladsen.

Så var det op til Shiffrin at vælte Gut-Behrami af tronen, men heller ikke den amerikanske stjerne kunne nå schweizeren.