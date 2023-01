Schweizer tager førsteplads i afbrudt skiløb

Ikke alle de alpine skiløbere fik lov at drøne ned ad pisten i østrigske St. Anton søndag.

Men schweiziske Lara Gut-Behrami gjorde, og hun blev belønnet med en førsteplads i World Cuppens super-G-løb, dagen efter at hun var blevet nummer tre i samme disciplin.

Det var hendes 36. World Cup-sejr i karrieren.

Lara Gut-Behrami kom ned i tiden 1 minut og 17,26 sekunder, og det var 0,15 sekunder hurtigere end italienske Federica Brignone, som blev henvist til andenpladsen efter at have vundet lørdag.

Landsmanden fra Italien Marta Bassino blev treer.

Kun 28 af de 52 løbere havde fået registreret en tid, og flere manglede at komme i aktion, da det begyndte at blæse op.

Arrangørerne vurderede, at forholdene var for dårlige til at færdiggøre konkurrencen, men resultatet blandt de bedste skiløbere fik lov at stå.

Brignone er nummer et i den samlede stilling med Gut-Behrami på andenpladsen. 17 point adskiller de to i World Cup-stillingen i super-G. Elena Curtoni fra Italien er yderligere to point efter på tredjepladsen.

Den samlede World Cup føres suverænt af Mikaela Shiffrin, som for nylig tangerede Lindsey Vonns rekord for flest World Cup-sejre hos kvinderne.

Amerikaneren var ikke til start i nogen af weekendens løb.