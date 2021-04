Seriespiller får 20 dages fængsel for at skubbe dommer

En fodboldspillers overgreb sidste år på den unge dommer Julie Alsbro får nu konsekvenser.

En 29-årig mand blev tirsdag straffet med 20 dages fængsel for sin handling, der fandt sted under en serie 4-kamp 5. september sidste år. Det skriver JydskeVestkysten.

Overgrebet på den 18-årige fodbolddommer var sidste år omtalt i flere danske medier og har blandt andet ført til øget fokus på fodbolddommeres sikkerhed.

I en kamp mellem Egernsund KIF og Egen UI blev en 29-årig spiller fra Egernsund udvist i ti minutter for brok og protester.

Han reagerede ved at skubbe til dommer Julie Alsbro, da han forlod banen og passerede hende. Derudover spyttede han i retning af dommeren og råbte 'møgluder'.

Dansk Boldspil-Union (DBU) lagde i marts en plan frem for at øge sikkerheden for breddefodboldens dommere. Og spilleren er i DBU-regi også sportsligt straffet med karantæne i seks kampe.

Den 29-årige, som nægtede sig skyldig, mødte tirsdag ikke op i Retten i Sønderborg. Det gjorde i stedet hans advokat, og dommeren valgte at behandle sagen.

Det endte med en straf på 20 dages fængsel for det fysiske overgreb i form af selve skubbet. Forsvarsadvokaten bad om betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

Julie Alsbro er fortsat aktiv som dommer, og hun er rykket op i serie 3 for at dømme kampe.