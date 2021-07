Silkeborg lukker træning efter tre coronatilfælde

Få dage før sin første kamp i den kommende sæson i Superligaen er Silkeborg IF blevet ramt af tre tilfælde af corona.

Forsvarspilleren Joel Felix samt fysioterapeut Andreas Gjødvad og transitionstræner Thomas Røll er således alle blevet testet positiv for corona, meddeler klubben på sin hjemmeside.

- På baggrund af de positive test har SIF besluttet, at træningen på JYSK park i de kommende dage vil være lukket for offentligheden, skriver Silkeborg IF.

23-årige Felix var forholdsvis fast mand på holdet i sidste sæson, da Silkeborg rykkede op i landets bedste række, men han er nu ude af betragtning til premieren mod Sønderjyske mandag.

Her kommer Andreas Gjøvad og Thomas Røll heller ikke til at spille en rolle.

Træningen er foreløbigt lukket frem til tirsdag.