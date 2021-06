Silverstone åbner for 140.000 tilskuere til Formel 1-løb

Når der er Formel 1-grandprix på den legendariske britiske racerbane Silverstone 18. juli, bliver tribunerne fyldte.

Arrangøren har således fået lov at lukke 140.000 tilskuere ind, selv om ikke alle restriktioner i Storbritannien er ophævet til den tid.

Det oplyser Formel 1 på sin hjemmeside.

Formel 1-grandprixet har fået status som testbegivenhed, som skal give briterne erfaringer med at gennemføre store begivenheder før den totale genåbning.

Tidligere i den igangværende sæson har der ved få løb været et begrænset antal tilskuere, men nu vender fansene for alvor tilbage.

- Det er fantastisk nyt, at der bliver åbnet for fuld kapacitet. Det bliver en fantastisk weekend med hundredtusindvis af fans, siger Formel 1-direktør Stefano Domenicali.

Det bliver dog ikke helt uden restriktioner, hvis man skal på Silverstone og se Formel 1.

Hvis man har billet, skal man have bevis for at være testet inden for 48 timer, før man møder op på Silverstone, eller også skal man kunne bevise, at man 14 dage før løbet har fået andet stik med vaccine mod coronavirus.

- Det er noget, vi har arbejdet for i flere måneder, og jeg kan slet ikke vente. Mange fans har flyttet deres billetter fra sidste år, og nu får de muligheden for at nyde det, der kan blive et af sommerens højdepunkter, siger Stuart Pringle, direktør på Silverstone-banen.

Inden grandprixet på Silverstone skal Formel 1-kørerne igennem to løb på Red Bull Ring i Østrig. Det første løber af stablen i den kommende weekend.