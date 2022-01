Skade har lagt dæmper på Tausons forventninger

Når Clara Tauson tirsdag indtager banen ved Australian Open, så bliver det på flere måder et spring ud i det ukendte for det danske tennistalent.

En nylig skade og det faktum, at 19-årige Tauson deltager i grand slam-turneringen som seniorspiller for første gang, betyder nemlig, at hun ikke rigtig ved, hvor hun står, før tennisboldene begynder at rulle i næste uge.

Det siger hun søndag til Ritzau.

- Jeg har ikke de helt store forventninger. Vi er stadig i starten af året, og jeg fik ikke så mange kampe, som jeg håbede på, i min første optaktsturnering. Så jeg har ikke nogen forventninger om at vinde en hel masse kampe.

- Men jeg håber selvfølgelig på at spille noget god tennis, og så må vi se, hvor langt det rækker, siger Tauson.

Danskeren pådrog sig fredag i sidste uge en mindre lårskade, der betød, at hun måtte trække sig fra en opvarmningsturnering i Melbourne i sin tredje kamp.

På grund af skaden meldte hun også afbud til en anden turnering i Adelaide i denne uge og blev i stedet i Melbourne for at restituere og komme sig.

- Jeg mærker ikke rigtigt noget til det mere. Jeg spillede med noget tape på de første par dage, men behandlerne har været rigtig gode ved mig og givet mig en masse tæsk, så jeg har det godt nu, siger Tauson.

Artiklen forsætter under billedet..

Clara Tauson har pådraget sig en mindre lårskade. Foto: Sarah Stier/Ritzau Scanpix.

Ved søndagens træning i Melbourne Park var det heller ikke til at se, at danskeren har været småskadet, da hun i sessioner med amerikanske Ann Li og franske Harmony Tan arbejdede på sit spil under nøje opsyn af sin belgiske træner, Olivier Jeunehomme.

19-årige Clara Tauson døjede også i sidste sæson med en række mindre skader.

Hun fortæller, at hun i optakten til denne sæson derfor blandt andet har arbejdet meget med sin fysiske træner i Belgien på at blive stærkere.

- Jeg har trænet meget styrketræning og sådan, men jeg tror ikke rigtigt, at man kan forebygge noget, der sker i en bevægelse i en kamp, fordi man lige lander lidt forkert eller kommer forkert ud til bolden.

- Men hvis de samme ting bliver ved med at ske, så må man jo kigge på det. Denne her gang var det inderlåret på mit højre ben. Det har jeg ikke haft problemer med før, så det var noget nyt, siger Tauson.

Gode resultater

Danskeren kommer ind til Australian Open efter en flot sidste sæson, hvor hun blandt andet vandt sine to første WTA-titler og cementerede sin position blandt verdens 50 bedste kvindespillere i singlerækken.

Det blev også til en flot sejr over den senere US Open-vinder Emma Raducanu, og selv om Tauson ifølge hende selv kun har forventninger om 'at gøre sit bedste' i den kommende sæson, så erkender hun, at den sejr gav blod på tanden i forhold til at stile endnu højere.

- Jeg slog hende jo nærmest en dag før, at hun gik i gang med US Open, så selvfølgelig giver det et lille selvtillidsboost. Det viser, at man også kan være der selv.

- Jeg tror måske, at hun ramte et ekstra højt niveau lige der, men det kan jeg jo også ramme på et tidspunkt, og det har jeg også gjort. Nu skal det bare lige komme i de rigtige turneringer, siger Tauson med et smil.

Den 19-årige tennisspiller skal i første runde af Australian Open op imod verdens nummer 97, Astra Sharma.

Tauson besejrede australieren komfortabelt i første runde af Luxembourg Open i september - en turnering danskeren senere vandt.

Det præcise tidspunkt for kampen tirsdag er ikke blevet offentliggjort endnu.