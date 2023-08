Skandale-præsident undersøges for seksuelt overgreb

De spanske myndigheder retter nu blikket mod Luis Rubiales, der er præsident for Det Spanske Fodboldforbund (RFEF).

Mandag har den offentlige anklagemyndighed i Spanien meddelt, at man har indledt en forundersøgelse af fodboldbossen for at klarlægge, om han har begået seksuelt overgreb.

Det skriver nyhedsbureauet AFP og flere spanske medier med henvisning til en meddelelse fra den offentlige anklagemyndighed.

Luis Rubiales har været ramt af heftig kritik, siden han gav den spanske landsholdsspiller Jennifer Hermoso et kys på munden under sejrsceremonien efter kvindernes VM-finale.

Anklagemyndigheden er gået ind i sagen, efter at Jennifer Hermoso i offentlige udtalelser har erklæret, at kysset skete uden hendes samtykke.

Hvis forundersøgelserne skal føre til en retssag, kræver det dog, at Jennifer Hermoso selv klager til domstolen. Det skriver det spanske sportsmedie Marca.

Derfor vil den offentlige anklagemyndighed nu række ud til Jennifer Hermoso, skriver mediet.

Luis Rubiales er allerede kommet i modvind hos fodboldmyndighederne.

Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, har åbnet en disciplinærsag mod Rubiales og har suspenderet ham fra alle fodboldaktiviteter i foreløbig 90 dage, mens sagen behandles.

Det var ventet, at Rubiales ville træde tilbage som spansk fodbolds øverste chef på et pressemøde i fredags. Men her erklærede han i stedet, at han har i sinde at blive på posten.

Alle Spaniens nykårede verdensmestre har erklæret, at de ikke vil stille op for landsholdet, så længe Rubiales er ved magten. De har siden fået opbakning fra yderligere en lang række topspillere.

RFEF har mandag indkaldt de regionale fodboldforbund til krisemøde for at evaluere situationen.