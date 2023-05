Skandaløse scener: Nu er tre anholdt

Tidligere tirsdag blev fire personer anholdt for racisme mod Real Madrid-spilleren Vinicius Junior i forbindelse med opførelsen af en dukke tidligere på sæsonen.

Nu er tre tilskuere fra søndagens skandaleombruste kamp mod Valencia også blev anholdt.

Det oplyser spansk politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der er tale om tre unge mennesker, som menes at have råbt racistiske fornærmelser mod Vinicius.

De blev anholdt i den østlige del af Valencia tirsdag.

Valencia vandt opgøret mod Real Madrid med 1-0, men både kampens skandaløse afslutning og efterdønningerne har stjålet overskrifterne.

Vinicius Junior reagerede voldsomt op mod hjemmeholdets fans, der angiveligt udsatte ham for racistiske tilråb.

Det gav en ophedet afslutning på kampen, der også bød på bataljer på banen, hvor brasilianeren endte med at få et rødt kort i slutminutterne for at slå en modstander under noget tumult.

Foto: JOSE JORDAN/Ritzau Scanpix

Den ansvarlige VAR-dommer, Ignacio Iglesias Villanueva, viste kun kampens dommer billederne af Vinicius, som slog Valencia Hugo Duro. Forinden havde Duro dog taget et voldsomt halsgreb på brasilianeren, som også kunne have udløst et rødt kort.

Ifølge flere spanske medier har det nu ført til, at Iglesias Villanueva er sat fra bestillingen - i hvert fald den kommende tid. Fodboldforbundet har endnu ikke bekræftet dette.

Scenerne fra Mestalla i Valencia har ført til en ophedet debat om den fortsatte racisme i spansk fodbold, som især Vinicius Junior bliver udsat for.

Han kritiserede efter kampen La Liga for ikke at gøre noget ved problemet. Det fik La Liga-præsident Javier Tebas til at gå i rette med brasilianeren og slå fast, at La Liga gjorde meget for at komme problemet til livs.

Sagen har fået meget bevågenhed, og selv Fifa-præsident Gianni Infantino har været ude med støtte til den 22-årige Real Madrid-stjerne.

