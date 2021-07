Skudepisode uden for stadion stopper kamp i Washington

En baseballkamp i Washington D.C. mellem Washington Nationals og San Diego Padres er lørdag lokal tid blevet indstillet, efter meldinger om at fire personer er blevet ramt af skud i nærheden af stadion.

Det oplyser politiet i Washington D.C. på Twitter.

Den nærmere tilstand på de sårede oplyses ikke.

Politiet registrerede først, at to var blevet skudt uden for stadion, og efterfølgende har yderligere to personer med forbindelse til episoden opsøgt et hospital med skudskader.

Politiet i Washington D.C. skriver, at der ikke 'lader til at være nogen trussel for nu', og at der er en efterforskning i gang.

Holdet Washington Nationals bekræfter meldinger om en skudepisode på Twitter.

- Et skyderi er blevet anmeldt uden for Third Base-porten ved Nationals Park, skriver Washington Nationals på Twitter og opfordrer fans til at forlade stadion via nogle bestemte udgange.

- Vi arbejder sammen med politiet for at komme med mere information, så snart det bliver tilgængeligt.

Episoden medførte en del usikkerhed blandt spillere og tilskuere på stadion.

Nyhedsbureauet AP beskriver, at nogle fans hurtigt begyndte at forlade stadion.

Ubekræftede videoer på sociale medier viser folk, der løber hurtigt ud fra stadion.

De to hold på banen, Washington Nationals og San Diego Padres, blev af en speaker bedt om at stoppe kampen på grund af en 'hændelse'.

På Twitter skriver Washington Nationals, at kampen vil blive genoptaget søndag klokken 13.05 lokal tid.