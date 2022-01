Skuffet Djokovic: Jeg skal have tid til at komme mig

Verdensetteren Novak Djokovic er skuffet efter afgørelsen, der betyder, at han ikke kan stille op i Australian Open.

Det fortæller den forsvarende mester søndag, efter at en domstol har behandlet sagen, der ikke faldt ud til serberens fordel.

Tre dommere tog stilling til, om Australiens immigrationsminister, Alex Hawke, havde ret til at inddrage Djokovics visum med henvisning til, at serberen udgjorde en sundhedsrisiko for Australien.

- Jeg vil nu tage mig noget tid til at få ro og komme mig, før jeg kommer med yderligere kommentarer end disse.

- Jeg er utrolig skuffet over domstolens beslutning om at afvise min ansøgning om en juridisk gennemgang af ministerens beslutning om at inddrage mit visum, hvilket betyder, at jeg ikke kan blive i Australien og deltage i Australian Open, lyder det fra Djokovic til avisen The Age.

- Jeg respekterer domstolens afgørelse, og jeg vil samarbejde med myndighederne i forhold til min udrejse af landet.

Novak Djokovic ankom til Australien i midten af sidste uge, efter at han havde fået medicinsk dispensation til at opholde sig i landet. Alligevel blev han nægtet indrejse i lufthavnen og sendt på et karantænehotel.

Herefter begyndte halvanden uges juridisk kamp for at få lov til at blive i landet.

Sagen har fået stor opmærksomhed og bragt sindene i kog i Australien, hvor Djokovic både har haft tilhængere og modstandere.

Stort set samtlige tennisspillere er også blevet konfronteret med deres holdning til sagen.

- Jeg har det dårligt med, at fokus i de seneste uger har drejet sig om mig. Jeg håber, at vi alle nu kan fokusere på spillet og turneringen, som jeg elsker, siger Djokovic.

- Jeg vil gerne ønske spillerne, turneringens officials, ansatte og frivillige den bedste turnering.

- Til sidst vil jeg også gerne takke min familie, venner, mit hold, støtter, fans og mine serbiske landsmænd for deres vedholdende støtte. I har alle været en kilde til styrke, siger han.

Novak Djokovic har vundet Australian Open ni gange - blandt andet i 2019, 2020 og 2021. Med søndagens afgørelse står det klart, at grand slam-turneringen bliver uden den forsvarende mester.