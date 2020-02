Skulle udvikle fodbolden: Brugte 700.000 på pilgrimsrejse

Fem mænd klædt i hvidt. På pilgrimsrejse til Mekka. Det er set før. Det usædvanlige er, at pengene til rejsen skulle være brugt til at udvikle fodbolden i Afrika.

Rejsens arrangør er såmænd Ahmad Ahmad, præsident for Det Afrikanske Fodboldforbund, CAF, og vicepræsident i FIFA. På billedet står Ahmad yderst til venstre ved siden af Hany Abu Rida fra Egypten. Abu Rida har i mange år været en central figur i FIFA.

Men tilbage til Ahmad som i 2018 inviterede 15 muslimske fodboldpræsidenter fra Afrika plus tre øvrige gæster på en noget speciel pilgrimsrejse til Mekka og Medina i Saudi-Arabien.

Hele turen kostede omkring 700.000 kroner.

Først blev alle gæsterne fløjet fra deres hjemlande til Egypten, hvorfra turen gik videre til Saudi-Arabien.

Oplysningerne fremgår af den revisionsrapport på 55 sider, som det internationale selskab PWC har udarbejdet om forholdene i CAF.

I rapporten hedder det, at CAF har forsøgt at forklare, at de mange muslimske fodboldledere var inviteret til et officielt møde i Egypten, inden turen gik videre til Mekka og Medina.

Derfor var det naturligt, at CAF afholdt udgifterne til transporten til Egypten. Men PWC har ikke fundet nogen form for dokumentation for, at der har været afholdt et officielt møde i Egypten.

CAF har desuden forklaret, at præsident Ahmad af egen lomme betalte rejsen for de i alt 18 personer fra Egypten til Saudi-Arabien. Men hvis det regnestykke skal gå op, mangler Ahmad ifølge PWC stadig at betale et sted mellem 130.000 og 250.00 kroner tilbage til CAF, som åbenbart har lagt penge ud for turen, der ikke har ret meget med fodbold at gøre.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ahmad Ahmad har været tæt med FIFA's præsident Gianni Infantino. Det er slut nu. Foto: Lars Poulsen

Pilgrimsrejsen er blot en af mange sager, som tårner sig op over hovedet på Ahmad Ahmad, der fremstår som en større og større belastning for den internationale fodboldverden.

En anden sag, som efterforskes både at det franske politi og af FIFA’s etiske komite, er Ahmads rolle i en handel mellem CAF og det franske udstyrsfirma Tactical Steel.

I 2017 aflyste CAF pludselig en aftale med sportsbeklædningsfirmaet PUMA om levering af fodboldtøj, bolde og lignende til en værdi af 1,7 millioner kroner. I stedet indgik CAF en handel til den firedobbelte pris med Tactical Steel, som havde tætte forbindelser til en af Ahmads nærmeste medarbejdere, Loic Gerand.

Selvsamme Loic Gerand har i mange år været ven med Romuald Seiller, franskmanden som ejer Tactical Steel sammen med sin kone Sabine.

I rapporten fra PWC bemærkes det, at handlen med Tactical Steel blev lavet via e-mails i stedet for egentlige kontrakter med bilag, som kunne dokumentere handlen.

Det norske fodboldmagasin Josimar har tidligere i samarbejde med BBC gennemgået CAF’s samarbejde med Tactical Steel, der aldrig har gjort sig i den her branche før. På sin hjemmeside tilbyder Tactical Steel ikke nogen form for udstyr til fodboldverdenen. Firmaet gør sig i udstyr til fitnesscentre.

Over for Josimar og BBC har Ahmad tidligere afvist, at der skulle være nogen form for fikumdik i handlen med Tactical Steel. Hvis nogen hævder andet, er det kun for at sværte ham til, har han forklaret.

Alligevel blev han hentet til afhøring af det franske politi efter FIFA’s kongres i Paris i sommer. Her blev han forhørt om blandt andet handlen med Tactical Steel. Den efterforskning foregår stadig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blå bog: Ahmad Ahmad

Den 60-årige fodboldpolitiker fra Madagaskar var ukendt for de fleste, da han ud af det blå dukkede op som kandidat ved præsidentvalget i CAF i 2017.

Madagaskar er ikke nogen stor fodboldnation for nu at sige det mildt, og ikke mange havde officielt levnet Ahmad en chance over for den rutinerede Issa Hayatou fra Cameroun, som havde siddet i en menneskealder som præsident for CAF og som senior vicepræsident i FIFA. Her havde han endda i en overgang været fungerende præsident.

Men stærke kræfter ville af med Hayatou, som for mange stod for korruption og ufine tricks. Blandt Hayatous modstandere var FIFA’s præsident Gianni Infantino, som fra kulissen var med til at føre Ahmad Ahmad frem til sejren. Det fortryder han sikkert i dag.

Ahmad har en lang karriere bag sig som politiker i Madagaskar.

Han har en professortitel i sport, han har fungeret som fodboldtræner, men siden midten af halvfemserne har han været fuldtidspolitiker med flere poster i Madagaskars regering.

Blandt andet har han været fiskeriminister.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ud af det blå blev Ahmad præsident for CAF og vicepræsident i FIFA. Men med de mange sager kan han få et brat fald fra tinderne. Foto: Lars Poulsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blå bog: Hany Abu Rida

Den tidligere egyptiske fodboldpræsident, som sidder i CAF’s eksekutivkomite og i FIFA’s styrende råd, det såkaldte Counsil, er en overlever af guds nåde.

Han var med Ahmad på pilgrimsrejsen til Mekka og Medina, og måske er der en højere magt, som holder hånden over den 67-årige uddannede ingeniør fra Port Said.

Hany Abu Rida var med helt inde i FIFA’s maskinrum i 2010, hvor han som medlem af den daværende eksekutivkomite var med til at beslutte, at Rusland fik VM i 2018 og Qatar i 2022.

Som en af de få af de 22 mænd, som stemte ved den lejlighed, er Hany Abu Rida ikke blevet knaldet for korruption. Han stemte på Rusland, og han stemte på Qatar. Han gik med vinderne. Det er der ingen tvivl om. Og han lod sig glad beværte både i Moskva og i Doha. Men han er aldrig blevet taget med fingrene i klejnekassen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Billedet fra Den Røde Plads i Moskva er taget blot en måned før afstemningen i FIFA i december 2010, hvor Rusland fik VM i 2018 og Qatar i 2022. Hany Abu Rida er nummer to fra højre. Han er flankeret af den daværende russiske sportsminister, Vitaly Mutko, og Qatars Mohammed Bin Hammam - den stenrige mand, der trak i trådene for den lille ørkenstat. Den fjerde mand er Bin Hammams håndlanger. Foto: Privat.

Nu bliver han på baggrund af revisionsrapporten fra PWC som så mange andre i CAF undersøgt nærmere. Har han mon viden om, hvad der er sket med de 160 millioner kroner, som FIFA har sendt til CAF til udviklingen af fodbolden på det afrikanske kontinent? Penge, som er pist forsvundet i de forkerte lommer.