Slår helt fast: Derfor kan Rusland spille EM

Hammeren faldt hårdt ned på Rusland, da bestyrelsen i det internationale antidopingagentur, WADA, mandag afgjorde stormagtens skæbne i kølvandet på systematisk dopingsvindel og efterfølgende manipulation af laboratorie-data for at sløre sporene.

Fire års udelukkelse fra større sportsbegivenheder lød dommen. Det kommer efter alt at dømme til at betyde farvel til OL i Tokyo næste år, men derimod får afgørelsen ingen betydning for EM i fodbold.

Det fastslår Michael Ask, der er direktør i Anti-Doping Danmark, med beklagelse.

- Vi må desværre erkende, at EM ikke er omfattet af udelukkelsen. Der har været en lang, juridisk debat om, hvorvidt EM ville være omfattet, og det er det ikke, siger Michael Ask.

Årsagen er, at det europæiske fodboldforbund, som arrangerer EM, ikke er kategoriseret som arrangør af en 'større sportsbegivenhed'. Det gigantiske arrangement er trods sin størrelse kategoriseret som en kontinental konkurrence i én sportsgren, og stævnet er derfor ikke omfattet af udelukkelsen.

- EM i fodbold kan vi godt skrive ud af ligningen. Udefra ser det mærkeligt ud, men det er nu engang sådan, det er, siger Michael Ask, som anfører, at kategoriseringen af UEFA allerede er ændret i WADA's kodeks, men at ændringen først træder i kraft i 2021.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det russiske landshold kan stadig stille op ved EM til sommer. Foto: JENNIFER LORENZINI/Ritzau Scanpix

OL i Tokyo er derimod i høj grad en 'større sportsbegivenhed', og når legene bliver skudt i gang i juli, vil kun russiske atleter, der bevisligt ikke har forberedt sig under de vilkår, der har været gældende i Rusland i de senere år, deltage i indmarchen under neutralt flag.

Efter alt at dømme vil Rusland indbringe sagen for den internationale voldgiftsret CAS, som kan omstøde udelukkelsen. Rusland har 21 dage til at indgive en appel.

- Meget kan ændre sig endnu, men som tingene står lige nu, så er jeg tilfreds med afgørelsen, siger Michael Ask, som også er præsident for den internationale sammenslutning af nationale antidopingagenturer, iNado.

- Vi fik ikke en konsekvent udelukkelse - en såkaldt 'blanket ban' - af russiske atleter, så nu bliver det interessant at se, hvordan en udelukkelse bliver ført ud i livet.

- Der skal opstilles nogle kriterier for, hvornår russiske atleter får lov at deltage i større idrætsbegivenheder, og der er brug for nogle meget klare og skrappe kriterier.

- OL i Rio endte i kaos med forskellige regler for forskellige idrætsgrene, og vinterlegene i Pyeongchang var efter min mening en farce, hvor Rusland løb rundt og spillede ishockey under neutralt flag.

- Det var jo grotesk, at en udelukket nation kunne deltage med et lidt ændret navn. Det bliver den helt store opgave at forhindre en gentagelse nu, siger Michael Ask.

Han er ikke tilhænger af en fuldstændig udelukkelse af russiske atleter alene baseret på deres nationalitet. Der findes et antal atleter - for eksempel i atletik - som i årevis har trænet og konkurreret i udlandet og har været underlagt et anerkendt antidopingsystem. Det ville være urimeligt at udelukke dem, mener Michael Ask.

- Udgangspunktet må dog være, at russiske atleter er udelukket og ikke kan deltage, og så må man enkeltvis vurdere de russiske atleter, der med rimelighed kunne komme på tale til deltagelse alligevel, siger Ask.

- Det er tragisk for sport, at det er kommet så vidt, at en nation må udelukkes på denne måde, men jeg bifalder beslutningen. I lyset af de forseelser, der er begået, er det her det eneste rigtige at gøre, siger Michael Ask.

Se også: Åbenmundet russer møder bifald og skepsis fra omverden

Se også: Fordømmer svindel: - Et angreb på sportens troværdighed

Se også: Dansk minister klar i mælet: Smid dem ud

DIF er enig i hårde sanktioner mod Rusland