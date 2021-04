Sløj pokalindsats: Ansvaret er mit

AGF's pokalfinaledrømme led et alvorligt knæk, da holdet torsdag tabte det første semifinaleopgør med 0-2 hjemme mod lokalrivalerne fra Randers FC.

Efter kampen tog den lettere rystede AGF-træner, David Nielsen, pokalnederlaget på sine skuldre. Hjemmeholdet havde svært ved at skabe chancer og generelt svært ved at få spillet til at fungere.

- Vi manglede selvtillid, vi manglede kvalitet på bolden, vi manglede bevægelse, og vi manglede relationer. Vi manglede det hele i anden halvleg.

- Og når vi mangler det hele, er det kun en persons ansvar, og det er mit.

- En ting er at tabe en fodboldkamp, men at tabe på den måde, som vi tabte, gør ondt, siger han.

Med torsdagens nederlag blev AGF's stime af dårlige resultater forværret, og holdet har kun hentet én sejr i de seneste otte kampe.

Ifølge Nielsen mangler holdet noget af det overskud og den spilleglæde, som holdet tidligere har vist, og det bekymrer ham.

- Det er noget, der skal fikses hurtigst muligt og gerne inden returopgøret mod Randers.

- Der skal repareres en masse ting, og overordnet handler det om den tro og entusiasme, som vi er vant til at spille med.

- Lige nu har vi en opgave med at få repareret vores fodboldhold inden kampen i Randers.

For AGF er der også en ekstra gulerod ved dette års pokalfinale. Den spilles nemlig i Aarhus på Ceres Park.

- Det ville betyde alt at kunne spille en pokalfinale her i Aarhus, og det er også derfor, at vi er så skuffede over det udgangspunkt, som vi har givet os selv.

- Men nu er det op til os selv at tro på, at hvis Randers kan slå os med to mål, kan vi også gøre det samme mod dem, siger den 44-årige AGF-træner.

