Smadrer rekorder i København

Der er er ny rekordindehavere hos både mændene og kvinderne efter 2022-udgaven af Copenhagen Marathon.

Berhane Tsegay fra Eritrea kan kalde sig ny indehaver af rekordtiden i Copenhagen Marathon hos mændene.

Søndag formiddag tilbagelagde han de 42,195 kilometer i de københavnske gader i tiden 2 timer, 8 minutter og 21 sekunder. Da han krydsede målstregen på Islands Brygge var han dermed over halvandet minut hurtigere end den tidligere løbsrekord i den danske hovedstad.

Nummer to, tre, fire og fem kom også i mål i tider, der var hurtigere end Jackson Limos vindertid fra 2019.

Også hos kvinderne er der en ny indehaver af løbsrekorden.

Lidt over et kvarter efter mændenes vinder havde passeret målstregen, løb kenyaneren Hela Kiprob over den som første kvinde. Med tiden 2 timer, 24 minutter og 10 sekunder skar hun hele fem minutter af den tidligere rekord.

Det var blandt andet resultatet af en flad rute og gode vejrforhold.

Selv om der ikke var helt vindstille i de københavnske gader, kunne de mange løbere glæde sig over behagelige forhold. Ved løbets start lå temperaturen lige under 15 grader, mens den undervejs nåede at stige et par grader i den næsten skyfrie hovedstad.

Det er første gang i tre år, at løbet blev afviklet. I 2020 og 2021 forhindrede coronapandemien løbet i at blive gennemført.

Med fire kilometer tilbage af herrernes løb lå seks løbere inden for få skridts afstand, men Tsegay timede sit angreb perfekt og kunne løbe solo over målstregen, efter at han havde givet sig tid til at vinke til tilskuerne på opløbsstrækningen.

I alt havde 11.295 personer tilmeldt sig løbet, men ifølge løbets hjemmeside stillede kun 9026 løbere til start.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har netop lanceret en podcast om det skandaleombruste VM 2022 i Qatar. Du kan høre første afsnit nedenfor