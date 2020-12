Smukt! Dansker redder dansk modstander i slagsmål

Det var et smukt dansker-øjeblik på et kritisk tidspunkt i et toptændt topopgør i the Championship.

Der manglede kun et par minutter, da der opstod tumult ved sidelinjen mellem en liggende Brentford-spiller, Ivan Toney, og en angribende Adam Smith. Der kom hurtigt flere til for at deltage i det begyndende værtshusslagsmål, og lange Philip Billing fik uddelt et ordentligt puf - for nu at sige det mildt - til en modstander midt i alle fortrædelighederne.

Men hvem kommer så og redder vestjyden fra at rode sig ud i større problemer? Ja, det gør sgu da en af modstanderne! Henrik Dalsgaard må have hvisket beroligende ord på modersmålet, da han bagfra tog fat i den ophidsede Philip Billing, stille og roligt løftede ham og bar ham væk fra tumulterne.

Philip Billling fandt sig heldigvis i det! Og slap med en reprimande fra dommer Jarred Gillett. Send hellere et nytårskort eller en sammenplantning til Dalsgaard, Philip!

Sådan hjælper den ene danske landsholdsspiller åbenbart den anden, selv om der står meget på spil i en topkamp. Brentford havde forinden scoret til 2-1, og irritationen lå længe og lurede hos gæsterne, der med nederlaget bliver stående på 38 point - mens Thomas Franks danskerhold nu med 41 point ligger toer i ligaen efter Norwich.

De to bedste rykker direkte op i Premier League, mens nummer tre til seks spiller playoffkampe om den sidste billet til den bedste række.

Bournemouth, der rykkede ud af Premier League i sidste sæson, overrumplede Brentford fra begyndelsen og var tæt på at score flere gange i indledningen.

Blot 40 sekunder var spillet, da Pontus Jansson heroisk reddede bolden på stregen for Brentford, og efter otte minutter var danske Philip Billing tæt på at sætte en scoring op efter et glimrende gennembrud og bandespil.

I stedet scorede Dominic Solanke til 1-0 for gæsterne efter et godt angreb godt midtvejs i halvlegen.

Brentford, der var tæt på oprykning i sidste sæson, fik siden bedre fat, og Mathias Jensen servede mange dødbolde ind i feltet.

Efter 36 minutter serverede han et perfekt hjørnespark til Henrik Dalsgaard, der fornemt pandede udligningen ind.

Det var netop de to danskere, der startede på banen for Brentford, der havde Emiliano Marcondes og Mads Bech Sørensen på bænken fra start, mens Christian Nørgaard og Mads Roerslev var ude med skader.

Marcondes blev skiftet ind med ti minutter tilbage, da Brentford netop var kommet i spidsen med 2-1.

Bryan Mbeumo chippede et indlæg til bageste stolpe, hvor Tariqe Fosu hoppede højt og headede sejrsmålet ind.

Brentford formåede derfra at køre sejren hjem og avancere til andenpladsen. Den kan Swansea dog tage tilbage med en sejr senere onsdag hjemme mod Reading.

Brentford spillede sig for nyligt i semifinalen af den engelske ligacup. Video: Discovery

Eriksen deler stor nyhed

Nu bliver hun hånet